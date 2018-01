Eine Philharmonie über der Oder

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt ist eine Musikstadt mit Tradition. Seit 1842 gibt es hier ein Philharmonisches Orchester und seit 1870 die Singakademie. Mit der Konzerthalle steht beiden eine Aufführungsstätte zur Verfügung. Nun gibt es die Vision, eine deutsch-polnische Oderphilharmonie zu bauen.

"Auf die Versuche Frankfurt klein zu reden, kann es nur eine Antwort geben: denken wir nicht groß, sondern noch größer: Bauen wir doch eine Oderphilharmonie. Als deutsch-polnisches Projekt", betont Christian Seibert selbstbewusst. Der Frankfurter Konzert-Pianist stellt sich die Oderphilharmonie vor mit beispielsweise viel Glas, einem schönen Konzertraum, einem Ausstellungsraum, einem Restaurant... Alles solle von beiden Uferseiten aus erreichbar und damit auch ein Symbol europäischen Zusammenhaltes sein. Als Alleinstellungsmerkmal könne er sich die Oderphilharmonie als weltweit digital vernetzten Konzertraum vorstellen, aus dem rund um die Uhr Konzerte übertragen werden.

Seibert, der im vergangenen Jahr das 1. Klavierfestival PianOdra in Frankfurt organisierte, verweist auf andere Städte an Flüssen mit Philharmonien: Bremen mit der Weserphilharmonie, Passau mit der Donauphilharmonie und Hamburg mit der Elbphilharmonie. "Mit der grenzüberschreitenden Oderphilharmonie könnte Frankfurt Deutschland als Land der Fluss-Philharmonien bereichern", betont Christian Seibert.

Der Berufsmusiker nennt auch ganz sachliche Gründe, die seiner Meinung nach zwingend für den Bau eines neuen Konzerthauses in Frankfurt sprechen. "Wir brauchen einen anspruchsvollen Konzertsaal in Frankfurt. Nur so kann das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (Oder) den Anschluss an andere Spitzenorchester halten", betont er. Die Konzerthalle halte ebenso wie der Saal im Kleist Forum klangmäßig den Anforderungen an Philharmonische Konzerte nicht stand. Die Konzerthalle sei eben mal als Kirche gebaut worden, abgesehen davon, dass sie dringend saniert werden müsse. Die ehemalige Klosterkirche der Franziskaner könne dann künftig beispielsweise als Meditationszentrum für Klang- und Lichtspiele genutzt werden. "Ein Tempel des Glücks könnte aus der Konzerthalle werden", sagt er ebenso schwärmend.

Christian Seibert spricht bei der Oderphilharmonie von einem Projekt. "Ja, es ist mein Traum", sagt er. Mehr als erste Gedanken gebe es auch noch nicht, räumt er ein. Genau vor 20 Jahren habe der damals Regierende Bürgermeister von Hamburg, Ole von Beust, ebenfalls die Elbphilharmonie in Hamburg mit einem Traum bekanntgemacht. Daher werde eine Frankfurter Projektgruppe demnächst Ole von Beust in Hamburg besuchen und mit ihm darum reden, wie in 20 Jahren aus dem Traum in Hamburg eines der bedeutendsten Konzerthäuser der Welt geworden sei. Danach könnte ein Architektenwettbewerb folgen.

Die Finanzierung ist für Seibert derzeit nicht das erste Thema. "Natürlich wird ein solches Projekt viel Geld, vielleicht 200 bis 300 Millionen Euro kosten. Nur mit privaten Investoren wird dies auch möglich sein", betont er.