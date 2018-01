Mit dem Rollstuhl im Schlamm

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mobilität in Strausberg ist ein Problem, das an Bedeutung gewinnt. Gerade Menschen mit Einschränkungen sind auf Barrierefreiheit angewiesen. So wünscht sich zum Beispiel die Rollstuhlfahrerin Christel Simon die Befestigung der letzten hundert Meter Hegermühlenstraße.

Als 2013 die Pläne angekündigt wurden, die Ruhlsdorfer Straße auszubauen, schöpften die Simons Hoffnung. Sie haben ihr Eigenheim in einer kleinen Einfamilienhausgruppe ganz am Ende der Hegermühlenstraße. Ihre Stichstraße mit Wendeschleife ist mit Betonsteinen gepflastert und schon beim Kauf bezahlt. Doch dort, wo sie in die Hegermühlenstraße mündet, beginnt das Problem des Seniorenpaares. Vor dem aktuellen Frosteinbruch zu Beginn der Woche war es besonders eindrucksvoll zu sehen, in welche Wasser- bzw. Schlammwüste die anhaltenden Regenfälle der vergangenen Woche die letzten hundert Meter der Hegermühlenstraße verwandelt haben. Denn deren Granitpflasterung und Asphaltreste reichen nicht bis an ihr Ende, wo auch vor dem letzten Grundstück auf der östlichen Seite die Ruhlsdorfer Straße einmündet.

"Als 2013 in einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung über den für 2015 geplanten Ausbau der Ruhlsdorfer Straße informiert wurde, habe ich Bürgermeisterin Elke Stadeler gefragt, ob dann auch die letzten hundert Meter der Hegermühlenstraße ausgebaut würden. Natürlich, so hat sie geantwortet, würde das Stück mit gebaut, das gehe ja gar nicht anders", berichtet Gert Simon aus der Vergangenheit. Seinerzeit hätten Proteste der Anwohner den Ausbauplan zu Fall gebracht, deshalb waren die Simons entsprechend überrascht, als sie kürzlich in ihrer Tageszeitung von den erneuten Ausbauplänen für 2018 lasen. "Wir sind natürlich davon ausgegangen, dass sich an der Sachlage, wie damals so selbstverständlich bekräftigt, nichts geändert hat", sagt Christel Simon.

Schon vor dem Bekanntwerden der erneuten Ausbaupläne, genauer gesagt am 6. November, hatte sich Christel Simon an die Bürgermeisterin um Hilfe gewandt und ein Foto der Riesenpfützen mitgeschickt. Als dann Ende November der Bericht über die Vorstellung der Pläne erschien, forderte sie eine Antwort ein. Die bekam sie von der Sachbearbeiterin für Erschließung und Straßenrecht, Ellen Mugbel: "Für den ursprünglich geplanten Bau der Hegermühlenstraße gemeinsam mit dem Bau der Ruhlsdorfer Straße sind derzeit keinerlei Kosten im städtischen Haushalt vorgesehen." Im Haushalt seien bereits große Investitionen für Projekte wie das Bahnhofsumfeld Strausberg-Stadt und für die Neubauten im Schul- und Kita-Bereich eingeplant. Deshalb könnten weiterhin nur regelmäßige Kontrollen der Verkehrssicherheit und Gefahrstellenbeseitigung durchgeführt werden.

Christel und Gert Simon finden diese Auskünfte völlig unbefriedigend. "Wir haben ja auch gerade erst gelesen, wie solide Strausberg finanziell aufgestellt ist und dass über- und außerplanmäßige Mittel in sechsstelliger Höhe für Straßenbaumaßnahmen beschlossen wurden", sagt Christel Simon. So sind allein für das Bauvorhaben Müncheberger Straße bis zum Bahnübergang Hohensteiner Chaussee 250 000 Euro nachgeschossen worden, für die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes Strausberg-Stadt noch einmal 240 000 Euro. "Das hätte ja wohl für die hundert Meter Hegermühlenstraße locker gereicht", schätzt Gert Simon.

Dass sie jetzt öfter dort entlangfahren müssen, hat nicht zuletzt mit der gründlichen Holzernte im benachbarten Wald zu tun: Früher konnte Christel Simon mit ihrem Elektro-Scooter auf dem Waldweg über den Fußgänger-Bahnübergang an der Herrenseeallee bis zum Handelscentrum fahren zum Einkaufen. Harvester und Lkw, auch der anhaltende Regen, haben die Wege vollends unpassierbar gemacht. Gert Simon berichtet, dass er den Stadtförster darauf angesprochen habe: "Der hat nur lakonisch gesagt, das seien halt Waldwege." Die beiden Senioren fühlen sich nicht ernst genommen. Kommunales Bemühen um Mobilität für alle sieht anders aus, finden sie.