Ärger über unpassierbare Waldwege

Ines Weber-Rath

Vierlinden (MOZ) Winterzeit ist Holzerntezeit. Doch die läuft derzeit unter denkbar schlechten Bedingungen und hat schlimme Folgen - vor allem für die Waldwege. Die Jäger im Raum Diedersdorf-Görlsdorf kommen zum Beispiel kaum noch in den Wald. Mancher denkt inzwischen laut über eine Minderung der Jagdpacht nach.

Schon an der Abfahrt von der Ortsverbindungsstraße zwischen Diedersdorf und Görlsdorf ins "Sandfichten" genannte Waldgebiet ist das Problem offensichtlich: Der Waldweg ist tief gefurcht. Die Reifen vieler Holztransporter haben auf dem vom Regen aufgeweichten Weg ihre Spuren hinterlassen. Weiter hinten im Wald wird es noch schlimmer. Mit einem Pkw ist hier kein Durchkommen. Und auch für einen geländegängigen Jeep ist das ein gewagtes Unterfangen.

Er habe einer befreundeten Jägerin kürzlich in der Nacht zur Hilfe eilen und sie in ihrem Geländewagen mit dem Traktor aus dem Wald ziehen müssen, berichtet Siegmar Birk. Der Betreiber der Diedersdorfer Hühnerfarm ist nicht nur Anlieger der Sandfichten, sondern auch passionierter Jäger. Und als solcher stinksauer: "Wir Jäger kommen nicht mehr in den Wald rein. Die polnischen Holz-Transporter haben die Wege unbefahrbar gemacht", klagt er. Und erklärt: Die Jagdpächter würden inzwischen darüber nachdenken, eine Minderung ihrer Pacht zu fordern.

Der Diedersdorfer Revierförster Philipp Kunze kennt das Problem. Obwohl er an der Holz-ernte und -Abfuhr nicht direkt beteiligt ist. Auftraggeber sei die Forstbetriebsgemeinschaft "Am Schönen Fließ", der sich die meisten der privaten Waldbesitzer in den Sandfichten angeschlossen haben. Kunze war im Vorfeld des Holzeinschlags beratend für die Waldbesitzer tätig.

In dieser Holzernte-Saison seien die Witterungsbedingungen extrem ungünstig gewesen, sagt der Revierförster: Es hat viel zu viel geregnet, die Waldwege sind vollgesogen. "Aber wir können deshalb doch nicht auf die Bewirtschaftung verzichten. Die Wälder müsse durchforstet und so gepflegt werden", so Philipp Kunze. Das sei gerade in den Sandfichten, in denen noch die Kiefer dominiert, wichtig.

Inzwischen ist der Holzeinschlag, der im September begonnen hatte, zwar beendet. Aber die Abfuhr der Stämme zieht sich hin. Normalerweise würde man die Waldwege erst nach dem Ende der Abfuhr instand setzen. Aber in Anbetracht der Probleme, die die unbefahrbaren Wege für Waldbesitzer, Jäger und andere Nutzungsberechtigte - und nur sie dürfen die Privatwege nutzen, wie der Revierförster betont - bringen, hat Kunze vermittelt.

Er hatte in Absprache mit der Forstbetriebsgemeinschaft am Montag einen Wegehobel der Firma Numrich und Grambolz aus Langewahl geordert. Doch vor Ort stellten Kunze und Fahrer Chris Linke fest: Der Boden war über Nacht schon zu tief gefroren! "Ich komme wieder, wenn der Weg aufgetaut ist", so Linke.

Philipp Kunze will danach auf eine dauerhafte Lösung hin arbeiten: "Für die Instandsetzung von Waldwegen, die für den Waldbrandschutz wichtig sind, kann man Fördermittel beantragen", weiß der Diedersdorfer Revierförster. Der Hauptweg in den Sandfichten wäre aus seiner Sicht förderfähig. Kunze hofft, dass die Privatwaldbesitzer mitziehen.