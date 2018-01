Zwei Schweizer im Oderbruch

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Annemarie Neumann und René Sauser verbringen die Winter sonst eigentlich mit dem Wohnmobil in Marokko. Diesmal haben die beiden Schweizer den Jahreswechsel jedoch in Märkisch-Oderland verbracht. Und staunen, was es hier alles zu entdecken gibt.

Märkisch-Oderland das ist den beiden Schweizern schon länger ein Begriff. Schließlich lebt ihre Tochter bereits seit 20 Jahren in der Region. Doch bisher sind Annemarie Neumann und René Sauser noch nie so lang am Stück hier geblieben wie jetzt. Dabei waren sie sonst eigentlich sogar mit dem vermeintlich passenderen Gefährt unterwegs - ihrem Wohnmobil. Doch das stehe diesmal inzwischen ziemlich eingeschneit in einer Scheune bei Murg am Walensee, wo die beiden in den wärmeren Monaten ein kleines Wassersportzentrum betreiben, Surfunterricht geben, aber auch Stand-up-Paddeln und Kajakfahrten anbieten.

"Wir sind jetzt mit dem Pkw da und damit auch ein bisschen flexibler", sagt Annemarie Neumann, die in den Vorjahren häufiger die Erfahrung machen musste, dass Campingplätze in der Region - und da schließt sie Berlin ein - im Herbst bereits geschlossen waren, selbst wenn diese eigentlich noch geöffnet sein sollten. Umso erstaunter seien sie nun, was es sogar außerhalb der Saison in Märkisch-Oderland zu entdecken gibt, darunter die Sprungschanzen in Bad Freienwalde. "Davon hatten wir schon gehört", erzählt die gebürtige Dessauerin, die natürlich auch die Vier-Schanzen-Tournee verfolgt hat. Bei einem Fahrradurlaub Mitte der 1990er-Jahre hatte sie ihren René am Walensee kennengelernt und besitzt inzwischen neben der deutschen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft. Auf den Schanzenturm, der zwischen April und Oktober auch im Rahmen des Bad Freienwalder Turmdiploms bestiegen werden kann, wollte die 67-Jährige dann aber doch nicht. Dabei hätte einer der Betreuer des Skisprungnachwuchses aus dem Oderbruch den Treppenturm am Sonnabend sogar geöffnet.

Stattdessen zog es die beiden aber erst einmal ins Oderlandmuseum. "Es ist interessant zu sehen, woher die Kolonisten einst kamen", sagt René Sauser. Auch die Rathenau-Ausstellung im Schloss hätten sie am Sonnabend besichtigen können. Doch nach einem Spaziergang durch die Altstadt von Bad Freienwalde wollten sie endlich an die Oder. Ihre Tochter hätte sie ja gern mal mit ins Theater am Rand genommen, berichtet der 70-Jährige, aber das mache zurzeit ja tatsächlich Pause. "Wir haben es uns aber wenigstens von außen angeschaut", erzählt René Sauser und machte sich angesichts der an der Deichscharte in Zollbrücke vermerkten Pegelstände und mit Blick auf die Oder so seine Gedanken. Dass 1947 das Wasser bis nach Wriezen und Bad Freienwalde gestanden hat, hinterlasse bei ihm schon ein mulmiges Gefühl. Umso mehr, weil er in anderen Orten auch die Hochwassermarken entdeckt habe, darunter in Neulietzegöricke, wo sie am Wochenende sogar zweimal gewesen seien. Die Tochter hatte ihren Anorak im Kolonistenkaffee vergessen. "Halb so schlimm", erklärt Annemarie Neumann. Schließlich hätten sie dort am Sonntag die Spritzkuchen probieren können. "Die gibt es ja sonst nicht." Dass sie auf Nachfrage zur Kirche diese gleich besichtigen konnten, damit hätten sie auch nicht gerechnet. "Die Leute hier sind ausgesprochen nett", findet René Sauser, wohl wissend, dass häufig das Gegenteil behauptet wird.

Ihm fällt dazu die Frau aus der Tourist-Information von Müncheberg ein, wo sie sich mit Material über die Region eingedeckt haben, oder auch das Brau- und Brennhaus auf dem Schlossgut Altlandsberg, wo sie eigentlich zu früh vor der Tür gestanden hatten. Und selbst in Neuhardenberg, wo es zurzeit ebenfalls ruhiger zugehe, hätten sie sich nicht als Störer gefühlt. Dass sich für das Schlossensemble eine große Institution wie die Ostdeutsche Sparkassenstiftung engagiert, hält der Schweizer für sehr bemerkenswert.

Als die Entdeckung der vergangenen Tage bezeichnet er das Schloss Reichenow, hinter dem die Brandenburgische Schlösser GmbH steht. Mit Leben erfüllt werde es freilich durch den Betreiber, aber er habe das Gefühl, dass die Region insgesamt enger als anderswo zusammenstehe und das noch einiges an Entwicklungspotenzial da ist. Fast bedauert er es ein bisschen, aus dem Alter raus zu sein, um noch einmal etwas Neues anzufangen.

Aber mit der Tochter in der Region würden sie hin und wieder gern zurückkehren und schauen, welche Möglichkeiten sich dann bieten. "Wir haben jetzt zum Beispiel mehrere Kanu-Stationen entdeckt", nennt Annemarie Neumann als Beispiel und lobt unter anderem die Broschüre "Entdeckertouren. 44 unvergessliche Tagesausflüge" des Tourismusverbands Seenland Oder-Spree, in der sie zahlreiche Anregungen gefunden hätten.