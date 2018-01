Bildungszentrum im Aufschwung

Blickfang in der Seestraße: Das Bildungszentrum ist eines der imposantesten Gebäude in Erkner. © Foto: MOZ/Joachim Eggers

Da muss die Flex ran: Steven Probst (links) und Sebastian Gersing haben am Montag im Keller des Bildungszentrums Erkner am Austausch alter Abwasser-Rohre gearbeitet. Das gesamte Netz im Haus ist erneuert worden. © Foto: MOZ/Joachim Eggers

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Vor mittlerweile 22 Jahren ist das Bildungszentrum in der Seestraße eröffnet worden - da liegt es auf Hand, dass einiges zu erneuern ist. Seit kurzem bietet das Tagungshaus auch allergikergerechte Zimmer an. Die Belegung war voriges Jahr so gut wie nie zuvor: 48768 Übernachtungen wurden gezählt.

Wer am Montag zum Entspannungsbereich im Keller des Bildungszentrums wollte, konnte sie nicht übersehen - die Monteure, die eine abgehängte Decke aufgesägt hatten und darunter ein altes Wasserrohr mit einer Flex abtrennten. Die Sanierung des gesamten Wasserrohr-Netzes in dem 250-Betten-Haus geht dem Ende entgegen. Sie begann, erinnern sich Geschäftsführerin Susann Widhalm und Technik-Chef Roger Kupfer, als im November 2016 eine Leitung durchrostete. "Wir hatten einen Wasserfall im Haus", sagt Susann Widhalm leicht ironisch.

Jetzt sind etwa zwei Kilometer Rohrleitung ausgewechselt worden, sagt Kupfer - und zwar bei laufender Belegung. Strang für Strang schickten die Verantwortlichen die Handwerker in die Bäder - immer möglichst so, dass die Beeinträchtigung für die Hotelgäste möglichst gering blieb. 550 000 Euro hat das insgesamt gekostet, sagt die Geschäftsführerin. Letztlich handele sich um eine normale Instandhaltungsmaßnahme, die nach 22 Jahren Betrieb schon mal vorkommt. Weniger selbstverständlich sind andere Neuerungen. Wegen steigender Nachfrage von Allergikern hat das Bildungszentrum sich entschlossen, zehn Zimmer ausdrücklich allergikergerecht zu gestalten. In solchen Räumen gibt es keinen Teppichboden - wegen des Klebers, der Unverträglichkeiten auslösen konnte, aber auch, weil sich in Teppichen trotz Saugens leichter Pollen festsetzen als in einem Boden, der nass gewischt werden kann. Kupfer berichtet von einem Boden mit Bio-Zertifikat, der zu 90 Prozent aus Kreide, Raps- oder Rizinusöl besteht; es gibt kein Chlor, keinen Weichmacher, keine Lösungsmittel. Auch die Wandfarbe ist ökologisch. Kostenpunkt beim Material: etwa 1500 Euro pro Zimmer - einen Maler hat das Haus selbst.

Eine spürbare Verbesserung für alle Gäste bringt die Klimaanlage, die sowohl im Restaurant als auch in der Bar im Untergeschoss des Hauses installiert wurde. Gerade dort, sagt Roger Kupfer, stiegen die Temperaturen rasch mal auf 28 Grad - "bei 50 Leuten ist das kein Spaß mehr."

Mit der Klimaanlage wird der Stromverbrauch wieder ein wenig steigen - aber das Bildungszentrum ist seit Jahren darum bemüht, den eigenen Energieverbrauch zu drücken. Das gelingt auch, zum Beispiel durch das sukzessive Umsteigen auf LED bei den 5000 bis 6000 Lampen im Haus. Immer noch hat das Objekt einen Jahresverbrauch von 800000 Megawattstunden. Dass Verbrauchssenkungen gerade mal dazu reichen, die Stromrechnung in etwa in gleicher Höhe zu halten - das ist im Bildungszentrum nicht anders als in einem Privathaushalt.

Immer noch macht das Haus, das als Schulungs- und Seminarhotel geschaffen wurde, in diesem Kernbereich 90 Prozent seines Geschäfts. Die anderen 10 Prozent kommen von Privatleuten. In den vergangenen Jahren habe es eine stetige Steigerung der Übernachtungszahlen gegeben, im vorigen Jahr trugen auch Einquartierungen von Bürgern dazu bei, die wegen des nächtlichen Lärms an der Bahnstrecke von der Bahn Übernachtungs-Gutscheine bekamen, sagt Susann Widhalm. Die Zahl der Doppelzimmer - die eher für die Privatgäste sind - ist jetzt von 32 auf 42 angehoben worden. Übrigens produzieren die Gäste - die Tagungsteilnehmer bleiben in der Regel zwei Nächte - jedes Jahr 54 Tonnen Wäsche. Die werden bei einem Familieunternehmen in Berlin gewaschen. Mit 54 Festangestellten und insgesamt rund 70 Mitarbeitern ist das Bildungszentrum auch ein größerer Arbeitgeber in Erkner.