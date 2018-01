Auf der Flucht vor Erdogan

Gerd Höhler

Athen (MOZ) Fast 2000 türkische Staatsbürger suchten bereits in Griechenland Zuflucht vor den "Säuberungen" in ihrer Heimat. Doch auch im Exil fürchten sie den langen Arm des Staatschefs Erdogan - vor allem, seit die Athener Regierung jetzt acht geflohenen türkischen Soldaten das Asyl aberkennen will.

Ein Verwaltungsgericht in Athen entzog am Montag auf Antrag der griechischen Regierung dem türkischen Offizier Süleyman Özkaynakci das erst vor zehn Tagen erteilte Asyl. Die Entscheidung gilt vorläufig bis zur Hauptverhandlung am 15. Februar. Özkaynakci wurde noch am Montag wieder festgenommen. Er ist einer von acht türkischen Soldaten, die während des Putschversuchs vom Juli 2016 mit einem Hubschrauber nach Nordgriechenland geflohen waren und dort Asyl beantragten.

Die Türkei verlangt ihre Auslieferung. Die Männer sollen als Putschisten vor Gericht gestellt werden. Die Affäre bringt den griechischen Premier Alexis Tsipras in Bedrängnis: Er hatte dem türkischen Staatschef Erdogan versprochen, die Soldaten in die Türkei zurückzuschicken. Doch dann untersagte das Oberste Gericht Griechenlands die Auslieferung. Die Männer erwarte in der Türkei kein faires Verfahren, stellten die Richter fest. Jetzt will Tsipras den türkischen Staatschef offenbar mit seinem Einspruch milde stimmen.

Türkische Exilanten sind alarmiert. Die acht Offiziere sind nicht die einzigen, die in Griechenland Schutz vor Verfolgung suchen. Am 15. Dezember strandete ein Schlauchboot an der Küste der Ägäisinsel Oinousses. Das Boot kam vom knapp zehn Kilometer entfernten türkischen Festland. An Bord waren 32 Türken: Lehrer, Akademiker, Ärzte, Staatsbedienstete, Freiberufler, darunter auch eine Familie mit vier kleinen Kindern. In der Türkei, so gaben die Flüchtlinge an, sei ihr Leben in Gefahr.

Die Landung der 32 auf Oinousses sei "kein ungewöhnlicher Vorgang", teilte das griechische Ministerium für Migration mit. So etwas komme häufiger vor. Nach inoffiziellen Angaben haben in den ersten sechs Monaten nach dem gescheiterten Putschversuch 138 türkische Staatsangehörige in Griechenland Asyl beantragt. Inzwischen ist die Zahl der Schutzsuchenden aber stark angestiegen. 2017 kamen rund 1750 türkische Bürger nach Griechenland.

Einer von jenen, die es schafften, ist Erdal. Der 35-Jährige arbeitete als Lehrer an einer Privatschule, bis er Ende 2016 seine Lehrberechtigung verlor und entlassen wurde - einer von mehr als 30 000 Lehrern, die Erdogan seit dem Putschversuch mit Präsidialdekreten feuern ließ. Um seiner befürchteten Festnahme zu entgehen, setzte sich Erdal mit seiner Frau nach Griechenland ab. 2800 Dollar zahlten die Eheleute an einen Schleuser, der sie in einem Boot gemeinsamen mit syrischen und afghanischen Flüchtlingen zur griechischen Insel Lesbos brachte.

"Ich weiß immer noch nicht, was man mir vorwirft", sagt der Pädagoge. Er vermutet, dass ihm sein Konto bei der Bank Asya zum Verhängnis geworden ist, einem inzwischen zerschlagenen Geldinstitut, das zum Netz des Predigers Fethullah Gülen gehört haben soll. Staatschef Erdogan sieht in seinem Erzfeind Gülen den Drahtzieher des Putschversuchs. Erdal bestreitet jede Verbindung zum Gülen-Netzwerk: "Wir sind völlig säkular", sagt er.

Welches Ausmaß die Jagd nach mutmaßlichen Gülen-Anhängern inzwischen erreicht hat, enthüllte vergangenen Freitag der türkische Innenminister Süleyman Soylu. Danach wurden im vergangenen Jahr 48 305 Menschen wegen angeblicher Verbindungen zur Bewegung des Predigers inhaftiert. 234 419 Bürgern wurden ihre Reisepässe entzogen, damit sie das Land nicht verlassen können. Fast 152 000 Menschen verloren ihre Jobs - darunter Richter und Staatsanwälte, Universitätsprofessoren und Lehrer, Ärzte, Polizisten, Soldaten, Ministerialbeamte und Verwaltungsangestellte.

Der ehemalige Lehrer Erdal lebt seit sechs Monaten in einem Vorort im Westen Athens. Das Ehepaar zehrt von den Ersparnissen, schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. "Ich hätte nie gedacht, dass wir in Griechenland so herzlich aufgenommen werden", sagt Erdal.

Seinen vollen Namen will der Lehrer nicht nennen. Wie die meisten türkischen Flüchtlinge lebt er konspirativ. Die Verabredung in einem Café im Vorort Aspropyrgos kam nur über mehrere Umwege zustande. "Erdogans langer Arm ist überall", sagt er. Das Misstrauen sei deshalb groß, auch bei den Exilanten untereinander. "Wir kommunizieren möglichst nur persönlich, nicht per E-Mail oder Handy, denn da kann man abgehört werden." Es sei kein Geheimnis, dass der türkische Geheimdienst MIT in Griechenland zahlreiche Zuträger habe, meint Erdal.

In Kreisen griechischer Sicherheitsbehörden teilt man diese Einschätzung. Sie bekommt für die Schutzsuchenden noch größere Brisanz, seit Berichte über Todeskommandos zirkulieren, die angeblich geflüchteten türkischen Regierungskritikern im Ausland nachstellen. Der Kurdenpolitiker Garo Paylan berichtete kürzlich über Mordpläne von Auftragskillern an kurdischen und türkischen Oppositionellen sowie an Journalisten, die nach Europa geflohen sind: "Ich rede von Todesschwadronen", sagte Paylan. Wer die Auftraggeber sind, ließ der Politiker offen.

Nach den Schüssen auf den deutsch-türkischen Fußballprofi Deniz Naki in der Nacht zu Montag auf der Autobahn A4 bei Düren (NRW) bekommt diese Warnung besondere Aktualität. Zwei Kugeln trafen sein Auto. Die Staatsanwaltschaft schließt einen politischen Hintergrund nicht aus. Naki, der einst für die deutsche U21, für den FC St. Pauli und den SC Paderborn spielte, ist jetzt für einen kurdischen Verein in der Türkei aktiv. Ayten Kaplan, Ko-Vorsitzende des kurdischen Dachverbandes NAV-DEM in Deutschland, sieht in dem Anschlag einen Beweis, dass "Kritiker des Erdogan-Regimes in Deutschland nicht mehr sicher" seien.