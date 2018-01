80 Jahre Knüppel und Dominosteine

Marco Winkler

Flatow (OGA) Hiltraud Guse ist in Eile. "Wir haben nicht viel Zeit, wir müssen um halb zehn in Falkensee beim Arzt sein", sagt die 72-Jährige und schaut zu ihrem Mann Manfred (76). "Aber unsere Chronik hängt an der Wand, fotografieren Sie sich die ab und machen Sie auch gleich ein Foto vom Schiff im Schaufenster, das ist aus Krokant."

Es ist Montagmorgen, kurz vor 9 Uhr, im von Frost überzuckerten Flatow. Das Ehepaar Guse, das vor einem Jahr Goldene Hochzeit feierte, steht wie so oft in der Bäckerei, die Herbert Guse 1938 in Dahme/Mark gründete. 1940 eröffnete dann die Bäckerei an der Flatower Hauptstraße, direkt im Haus der Guses. Die Zeit zuvor - nach den Kriegsjahren - war von Entbehrungen geprägt. Backmaterial war knapp, Lebensmittelmarken wurden ausgegeben

Mitte der 1980er-Jahre entstand der Hofladen in seiner heutigen Form. "Bis zu seinem Tod 1963 führte mein Vater den Betrieb", so Manfred Guse. Sein Vater starb an den Spätfolgen seiner Kriegsverletzungen. "Ein Jahr lang hat meine Stiefmutter die Geschäfte geführt." 1965 übernahm Manfred Guse das Geschäft. "Er war damals 24 Jahre alt", erinnert sich seine Frau Hiltraud, die aus Börnicke zu ihrem Mann nach Flatow und damit auch in die Bäckerei zog. Noch heute stehen die beiden hinter dem Tresen, verkaufen Knüppel, Schusterjungen, Brote und Dominosteine (nach einem Geheimrezept vom Firmengründer). Die Guses helfen ihrem Sohn Karsten (50) aus, der seit Mai 2003, als Manfred in Rente ging, den Betrieb führt. "Karsten hat in der Filiale in Nauen, die es heute nicht mehr gibt, sein Handwerk gelernt", erzählt seine Mutter. Karsten ist es auch, der über die Dörfer fährt, dort Brot und Brötchen verkauft.

Das ist - neben der Sortimentserweiterung um Getränke und ein paar Lebensmittel - nötig. Jeder Supermarkt hat heutzutage eine eigene Backwaren-Abteilung, in der Rohlinge aufgebacken werden. Tankstellen verkaufen zudem Brötchen. Der Konkurrenzkampf für kleine Handwerksbetriebe ist groß, der Preisdruck immens. "Ohne die Fahrten von Karsten wären wir wohl schon pleite", so Manfred Guse. "Die halten uns über Wasser." Gerade die Touren nach Nauen, wo unter anderem zwei Altenheime beliefert werden, seien wichtig für den finanziellen Erhalt des Betriebes. Wer nach Karsten Guse die Bäckerei weiterführt, ist noch offen. "Ob unser 15-jähriger Enkel das macht, wissen wir nicht", so Hiltraud Guse. Karsten hat mit seiner Frau Nadja noch eine Tochter. Der zweite Guse-Sohn, Matthias, betreibt ein Sanitär-Heizung-Fliesen-Geschäft in Börnicke. "Wir unterstützen den Betrieb, solange wir können", sagt Hiltraud Guse. "Es macht uns immer noch Spaß."

Am Sonntag soll das 80-jährige Bestehen ab 11 Uhr in der Backstube an der Hauptstraße gefeiert werden. 30 Freunde und Vertreter der Handwerksinnung sind geladen. "Wir freuen uns natürlich über Besuch", so Hiltraud Guse, die, noch immer in Eile, den Laden mit den Worten "Unsere Chronik haben Sie doch fotografiert, oder?" schließt, um rechtzeitig beim Arzt in Falkensee zu sein.