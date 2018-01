Mandy Oys

Fehrbellin/Alt Ruppin (RA) Eine Neuruppiner Vorwahl und anschließend die 110 - erneut sind 21 Haushalte im Bereich Fehrbellin am Montag von angeblichen Polizisten angerufen worden. Weil die Bevölkerung über die Medien eindringlich vor den Betrügern gewarnt wurde, fiel keiner auf sie herein, sagt Dörte Röhrs von der Direktion Nord. Gescheitert ist am Montag auch ein Enkeltrick. Der Angerufene in Alt Ruppin ließ sich nicht hinters Licht führen.