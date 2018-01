Bei seinen Konzerten vergisst man Zeit und Raum

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Winterliche Titel wie "In the bleak midwinter" oder "Jersualem of Gold", das vor allem zu Neujahr in Jerusalem gesungen wird, und natürlich auch weihnachtliche und kirchliche Lieder gehörten zum Konzert des Tenors Björn Casapietra, das er am ersten Sonntag des Jahres in Rathenow gab. In der Lutherkirche endete seine Tournee: "Christmas Love Songs - Ein romantisches Weihnachtskonzert".

Mit der Melodie aus dem Märchenklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", durch Pianist Peter Forster auf dem Klavier gespielt, begann das zweistündige Konzert. Später gab es noch weitere Filmmusiken als instrumentale Solostücke. "Ich liebe Filmmusik. Das ist die neue klassische Musik", meinte Casapietra.

Der Tenor wird seit drei Jahren durch den Berliner Pianisten auf Tourneen begleitet. Forster trug bei John Lennons "Imagine" und Eric Claptons "Tears in heaven", im Duett mit dem Tenor, auch gesanglich zum Konzert bei. Zu fünf Songs kam Björn Casapietras Tochter, Stella, zum Duett mit auf die Bühne und übernahm auch Solo-Strophen. Für ihre klare und ausdrucksstarke Stimme bekam die kleine Sängerin, die erst zwei Tage vor dem Konzert neunten Geburtstag hatte, riesigen Applaus. Seit fast zwei Jahren singt sie im Chor der Komischen Oper in Berlin und singt seit über einem Jahr, hin und wieder, mit ihrem Vater bei Konzerten. "Es ist wie ein Traum, mit meiner Tochter auf der Bühne zu stehen. Ich wollte immer ein Kind, eine Tochter haben. Und jetzt singt sie noch so wunderbar", so der stolze Vater.

"Ich hoffe, dass wir in zwei, drei oder vier Jahren in dieser tollen Atmosphäre noch einmal zusammenkommen. Dann vor Weihnachten", endete das Gastspiel mit einem Versprechen. Nach zwei Zugaben, bei "O sole mio" tat sich das Publikum durch Stimmgewalt hervor, gab Björn Casapietra zahlreiche Autogramme und signierte seine aktuelle CD "Un amore Italiano".

"Es ist egal ob Weihnachten vorbei ist oder nicht. Das Konzert war toll. Bei Björn Casapietras Konzerten vergisst man Zeit und Raum", schwärmte Silke Gippner. "Bei seiner Musik kann man sich in der hektischen Zeit fallen lassen. Casapietra kann sich so unheimlich in die Songs einfühlen. Auch seine Tochter hat eine tolle, glockenklare Stimme", ergänzte Sylvia Damerau. Beide Rathenowerinnen sind seit vielen Jahren treue Fans des Tenors und besuchen immer wieder seine Konzerte in der Region.