Hund in bitterkalter Nacht ausgesetzt

Juliane Keiner

Bad Belzig (BRAWO) Am Morgen des 7. Januar wurde der amtstierärztliche Bereitschaftsdienst über einen offensichtlich ausgesetzten Hund am Fahrradständer des Netto-Marktes in der Brücker Landstraße informiert. Angebunden am Fahrradständer, ohne Wasser und Liegeplatz in der Nähe, musste er die kalte Nacht unter freiem Himmel verbringen.Ein aufmerksamer Spaziergänger entdeckte ihn am Sonntagmorgen und brachte ihn sofort auf die Polizeiwache. Es handelt sich um einen älteren braunen Terriermischlings-Rüden. Er wird nunmehr bis zu seiner Vermittlung an einen geeigneten neuen Tierhalter im Tierheim "Hoher Fläming" in Medewitz versorgt und fürsorglich betreut. Wer diesen Hund und seinen Besitzer kennt, meldet sich bitte im Fachdienst Veterinärwesen des Landkreises bei Amtstierärztin Petra Thiem: 03381/533271, fb3@potsdam-mittelmark.de. Der Fachdienst Veterinärwesen weist aus diesem aktuellen Anlass auf das Verbot des Aussetzens von Tieren hin. Für den Fall, dass sich ein Tierhalter in einer Notlage befindet und sein Tier nicht mehr selbst versorgen kann, stehen mehrere regionale Tierschutzvereine, praktizierende Tierärzte und auch der Fachdienst Veterinärwesen gern beratend zur Verfügung.