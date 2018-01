Backwaren, Rapsöl, Schmuck und mehr

Juliane Keiner

Berlin/Mittelmark (BRAWO) Zahlreiche mittelmärkische Firmen stehen in den Startlöchern. Die Internationale Grüne Woche (IGW), der weltgrößte Marktplatz der Ernährungswirtschaft, öffnet vom 19. bis zum 28. Januar seine Türen in Berlin.

Am Gemeinschaftsstand des Landkreises Potsdam-Mittelmark werden sich traditionell in der Brandenburg-Halle 21 a kleine und mittlere Unternehmen aus unserer Region mit ihren Produkten präsentieren.

Gleich am Freitag, 19. Januar, wird Kräuterheidi - Heidi Knappes Kräuterwerkstatt - mit ihren Produkten vertreten sein. Am Sonnabend, 20. Januar, ist Leonas Leidenschaft am Stand zu finden. Die Künstlerin Ree Mack präsentiert Glasschmuck sowie handgefertigte Keramiken und Mosaiken für Haus und Garten. Am Sonntag, 21. Januar, stellt die Alpaka- und Erlebnisfarm Willeminenhof ihre Angebote vor. Die Bäckerei Kirstein präsentiert ihre Backwaren am Montag, 22. Januar, die Hoher Fläming e. G. Rädigke-Niemegk ist am Dienstag, 23. Januar, zugegen. Die Besucher werden mit kaltgepresstes Rapsöl bekannt gemacht. Fischer Berner schließt sich am Mittwoch, 24. Januar, mit schmeckendem Räucherfisch an, bevor am Donnerstag und am Freitag Vertreter der SteinTherme vor Ort sein werden. Informiert wird zu den Themen Wellness Beauty, Therapie, Prävention & Fitness. Jenny Raesch - Handmade by JR - wird ihren handgefertigten Schmuck am Sonnabend, 27. Januar, präsentieren. Die Planequell Naturseifen bilden am Sonntag, 28. Januar, den Abschluss. Karina Kunick wird den Besuchern das Handwerk des Seifensiedens erläutern und ihre handgemachten ökologischen Seifen anpreisen.