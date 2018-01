Wegen Handy krankenhausreif geschlagen

Mandy Oys

Velten (OGA) Er hat einen Mann krankenhausreif geschlagen und am Tag zuvor zwei Jugendliche mit dem Messer bedroht. Jetzt sitzt der 35-Jährige in der Zelle. Die Polizei konnte den Wohnungslosen Montagabend in Velten festnehmen. Er hatte einen 28-Jährigen geschlagen und getreten. Das Opfer sei aufgrund seiner Verletzungen nicht vernehmungsfähig, sagt Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord. Der Überfall fand in der Rosa-Luxemburg-Straße statt. Täter und Opfer kennen sich laut Röhrs. Der 35-Jährige soll zugeschlagen haben, um das Handy des Opfers zu erpressen.

Am Tag zuvor hatte derselbe Täter zwei Jugendliche in einem Imbiss an der Viktoriastraße bedroht. Er zog ein Messer aus der Tasche und zwang die 14- und 16-Jährigen, ihre Mobiltelefone herauszugeben. Der Imbissbetreiber forderte den 35-Jährigen auf, die Handys zurückzugeben, was er auch tat, berichtet Röhrs.

Von der Bedrohung der Jugendlichen erfuhr die Polizei erst am Montagvormittag. Stunden später überfiel der vorbestrafte Mann dann seinen Bekannten an der Rosa-Luxemburg-Straße. Dort hatte er eine Mittäterin, sagt Röhrs - ein erst 15-jähriges Mädchen. Sie wurde dem Jugendnotdienst übergeben.