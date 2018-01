Steuerzahler beim Neujahrsempfang

Simone Weber

Premnitz (BRAWO) Durch Einladung von rund 100 Bürgern zum jährlichen Neujahrsempfang des Premnitzer Bürgermeisters, gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, ehrt die Kommune auch immer wieder ehrenamtlich Aktive. Neben Vertretern des gesellschaftlichen und politischen Lebens waren am Freitag, "als Zeichen der Wertschätzung ihrer Arbeit", viele Unternehmer eingeladen, die "alle etwas gemeinsam haben - Sie alle zahlen Gewerbesteuern", wie Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) betonte.

Chefs vieler der im Industriepark ansässigen 40 Unternehmen, die insgesamt rund 1.400 Menschen einen Arbeitsplatz bieten, waren der Einladung gefolgt. Unter ihnen auch zwei Träger des letztjährigen Wirtschaftsförderpreises des Landkreises. Bauunternehmer Josef Rampf hatte den Preis in der Kategorie "Unternehmen mit über 50 Beschäftigten" erhalten. In der Kategorie "Innovation" wurde Unternehmensgründer Frank Sorge durch den Landkreis ausgezeichnet. Der Wassersportbegeisterte Mögeliner entwickelte eine Technik, die das Surfen auf unseren Binnenseen ermöglicht. "Durch die innovative Form des Bootsrumpfs entstehen Wellen in einer Form und einem Winkel, die das freie Surfen hinter dem Boot ermöglichen", so der innovative Unternehmer. Im Jahr 2011 hatte Sorge seine Firma "2Wave" gegründet.

Mit dem Eintrag in das Ehrenbuch der Stadt ehrt Premnitz alle Jahre zum Neujahrsempfang besonders verdiente Bürger. "Das Uferfest im August war das kulturelle Event unserer Stadt in 2017. Nach 38 Jahren Dachsbergfest war es eine immense Herausforderung, an bisherige Traditionen anzuknüpfen und gleichzeitig Neues zu schaffen", so Tebling. "Drei Gastronomen haben sich dieser Herausforderung gestellt und erfolgreich ein neues und qualitativ hochwertiges Format kreiert." Eckhard Blume ("Retorte") sowie Ralf Engeleiter und Torsten Rampf ("Genuss-Catering") durften sich ins Ehrenbuch eintragen.

Bei der Verbrennung von Weihnachtsbäumen der Bürger am Ufer des Premnitzer Sees durch die Freiwillige Feuerwehr bietet sich eine weitere Gelegenheit, das neue Jahr zu begrüßen. Das Feuer wird am kommenden Samstag um 17.00 Uhr, entfacht.