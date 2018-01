Verteidigung will Dreifachmord-Prozess aussetzen lassen

Frankfurt (Oder) (dpa) Das Verfahren wegen dreifachen Mordes vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) sollte aus Sicht der Verteidigung ausgesetzt werden. Der Anwalt des Angeklagten reichte am Dienstag einen entsprechenden Antrag ein. Hintergrund ist, dass die Vorsitzende Richterin unmittelbar davor einen rechtlichen Hinweis verlesen hatte. Darin wurde der Angeklagte darauf hingewiesen, dass bei einer möglichen Verurteilung wegen Mordes auch andere Mordmerkmale in Betracht kommen könnten als in der Anklage aufgeführt.

Der Verteidiger will mit dem Aussetzungsantrag Zeit gewinnen, um sich mit seinem Mandanten auf diesen Hinweis einzustellen. Das Gericht wollte noch am Dienstagnachmittag darüber entscheiden. Zuvor war bekannt geworden, dass es einen weiteren Antrag der Verteidigung vom Dezember zurückgewiesen hatte. Diese hatte die Ablehnung der Richter gefordert, weil sie sie für befangen hält. Das Gericht sieht dafür keinen Grund.

In dem Prozess wird dem Angeklagten vorgeworfen, Ende Februar 2017 in Müllrose (Oder-Spree) zuerst seine Großmutter erstochen und danach auf der Flucht mit einem Auto zwei Polizisten totgefahren zu haben.