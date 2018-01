Der alte ist auch der neue Turniersieger

Martin Terstegge

Branddenburg (MOZ) Das lange Hallenfußball-Wochenende des FC Borussia Brandenburg leiteten am Freitagabend die weiblichen Kickerinnen mit dem Turnier um das 5. Frauen-Hallenfußball-Masters ein.

In der Gruppe A trafen der FC Stahl Brandenburg, SV Babelsberg 03, Titelverteidiger SFC Stern 1900, Ludwigsfelder FC und der FSV 1950 Wachow/Tremmen aufeinander. Wie schon bei ihrem eigenen Turnier, wussten sich die Stahl-Frauen zu steigern. Sie begannen mit einem 1:1 gegen den Ludwigsfelder FC, besiegten dann Wachow mit 2:0, die Babelsbergerinnen mit 1:0 und im letzten Spiel, das quasi zum Finale um den Staffelsieg wurde, den SFC Stern mit 4:1. Da die Berlinerinnen aber ihre Begegnungen zuvor allesamt mit Siegen krönten, standen sie als Gruppenzweite ebenfalls als Halbfinalist fest.

Dritter in der Gruppe A wurde das Team des SV Babelsberg 03 (6/8:5), vor dem Ludwigsfelder FC (4/5:6) und dem FSV Wachow/Tremmen (0/0:14).

Das Teilnehmerfeld in der Gruppe B bestand aus der SG Blau Weiß Beelitz, FSV 74 Babelsberg, 1. FFC Turbine Potsdam, FC Borussia Brandenburg und den Handballerinnen des SV 63 Brandenburg-West, die einen Tag später das Final Four um den Handball-Landespokal bestritten (siehe Seite 5).

Vom Bewegungsablauf her konnten die West-Frauen die Herkunft aus einer anderen Sportart nicht leugnen, doch da Handballer zum Erwärmen beim Training häufig Hallenfußball betreiben, machten sie eine gute Figur auf dem Spielfeld. In ihrem Auftaktspiel gegen die spielstarken Damen des FSV Babelsberg 74 überraschten sie zunächst den Favoriten, gingen mit ihrer ersten Möglichkeit durch Josefin Uhlmann in Führung. Scheinbar hatten die West-Mannschaft auch den größten Fanblock unter den 350 Zuschauer, lautstarker Jubel brauste auf. Dieser Führungstreffer hatte aber die Babelsbergerinnen aufgeweckt, die sich am Ende mit 5:2 durchsetzten. Auch wenn die West-Frauen keinen Sieg einfuhren, konnten sie erhobenen Hauptes das Turnier verlassen. Angesichts der Aufgabe am nächsten Tag gingen die Spielerinnen nicht mit dem letzten Einsatz zu Werke und andererseits fehlte das berühmte Quäntchen Glück bei den knappen 0:1-Niederlagen gegen Turbine und den Gastgeberinnen.

In dieser Staffel setzten sich auch die beiden spielstärksten Vertretungen durch. Die Beelitzerinnen belegten mit vier Siegen Platzt eins, Zweite wurden die FSV-Damen (7/10:6) vor Turbine (6/3:6), Borussia (4/5:7) und SV 63 West (0/3:10).

In den Halbfinals mussten dann aber die Gruppensieger "die Flügel streichen". Die Schützlinge von Stahl-Trainer Oliver Gühne verloren mit 0:1. Gleich in der Anfangsminute gerieten sie in Rückstand, schafften es aber nicht in der restlichen Zeit den Ausgleich zu erzielen, obwohl sie zum Schluss hin sogar Überzahl hatten. Im anderen Semifinale bezwang das Stern-Team die Beelitzerinnen mit 4:2.

Im Spiel um Platz drei hatten die Stahl-Frauen nichts mehr zu zusetzten, die Blau-Weißen aus Beelitz siegten mühelos mit 5:2. Auch das Endspiel wurde zu einer klaren Angelegenheit. Die Berlinerinnen fegten die Babelsbergerinnen mit 7:1 vom Spielfeld.

In den Reihen des Turniersiegers befand sich mit Mareen Härte, die auf sechs Treffer kam, auch die beste Torschützin. Zur besten Spielerin wurde Nicole Hansen vom SV Babelsberg 03 gewählt. Bei den Torhüterinnen war die Wahl sogar einstimmig. Susanne Schlothauer vom SV 63 West, die sich über Mangel an Arbeit wahrlich nicht beklagen konnte, war die Meisterin ihres Fachs.