Können Zuhause jeden schlagen

Martin Terstegge

Brandenburg (MOZ) Zwischen den Feiertagen hatte Sven Schößler, Trainer des SV 63 Brandenburg-West, seinen Spielern frei gegeben, um die Köpfe auch ein wenig frei zu bekommen. Doch seit dem 2. Januar sind die West-Handballer wieder im Trainingsbetrieb.

Kommenden Sonnabend (13. Januar/18 Uhr) steht bereits die nächste Aufgabe an. Zum Abschluss der Hinserie ist der MTV Altlandsberg zu Gast in der West-Halle. Wie fast immer wurden die Altlandsberger auch vor diesem Saisonstart zum Favoritenkreis um die Meisterschaft mitgezählt. Der erste Platz ist aber mittlerweile in weiter Ferne, mit 14:10 Punkten nimmt das MTV-Team zur Zeit den fünften Platz in der Oberliga Ostsee/Spree ein. Auffällig ist die Heimstärke der Randberliner, nur einmal mussten sie den Gästen die Punkte überlassen, beim 28:29 gegen den LHC Cottbus, Anfang Dezember. Dafür lief es bislang in der Fremde nicht gut. Erst ein Sieg steht zu Buche, ansonsten gab es Niederlagen, wenn zum Teil auch nur knapp.

Diese Daten interessieren Trainer Schüßler aber nur wenig. Er ist sich sicher, dass seine Mannschaft ebenfalls wieder zu einer Heim-Macht heranreifen kann: "Eigentlich können wir jedes Team Zuhause schlagen, egal ob es Stralsund oder Altlandsberg ist."

Schon beim ersten Auftritt unter seiner Regie, am 9. Dezember gegen den Bad Doberaner SV, zeigten seine Schützlinge ein gewachsenes Selbstvertrauen inklusive besseres Spielverständnis, was sich eine Woche später in der Partie beim LHC Cottbus noch steigern sollte. Allerdings blieb den Brandenburgern, obwohl sie in beiden Spielen auf Augenhöhe agierten, jeweils das Erfolgserlebnis versagt. "Wir müssen uns endlich für unseren Aufwand belohnen", fordert Schößler, der seine Mannschaft auf einem guten Weg sieht, die aber, den von ihm angestrengten Lernprozess noch nicht beendet hat. "Im Training wird immer wieder an den Stellschrauben gearbeitet, aber das geht nicht von heute auf morgen. Die Spieler sind aber mit Einsatz dabei, wollen das Angestrebte umsetzen. Wir schauen von Spiel zu Spiel, wollen aber gerade in den Heimspielen mit starken Leistungen das Publikum auf unsere Seite ziehen", hofft Sven Schößler auf ein positives Zeichen, auch wenn er am Samstag die Favoritenrolle klar beim MTV sieht.