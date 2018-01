Martin Terstegge

Neuruppin (MOZ) Wenn das nicht ein toller Start ins neue Jahr für die Handballer des MBSV Belzig war. Beim HC Neuruppin holten sie einen nicht unbedingt erwarteten 29:26-Auswärtserfolg.

Trainer Denis Wandersee musste auf Robert Schlünz und Marc O'Neil verzichten, dafür stand Christopher Dümchen pünktlich am Abreiseort, dessen Mitfahrt ebenfalls auf der Kippe stand. Zum Glück, wie sich im Spielverlauf herausstellen sollte.

Der Start in die Partie verlief für die Gäste eher schleppend. Das erste Tor erzielte Dümchen erst in der 9. Minute, zum 1:3-Zwischenstand. In der ersten Hälfte sah Wandersee ein statistisches Offensivspiel seiner Mannschaft. Da die Neuruppiner mit einer gesunden Aggressivität in der Deckung zu Werke gingen, scheuten die Bad Belziger den direkten Kontakt, passten lieber noch einmal quer, bis der Ball abgefangen wurde oder ein technischer Fehler den Angriff beendete.

Aber auch in der Defensive erwiesen sich die MBSV-Akteure als zu passiv. Dies nutzte der Neuruppiner Fabio Pastor, haute aus dem Rückraum dem MBSV-Schlussmann William Ringewald die Würfe in die oberen Ecken. Allein sieben seiner insgesamt zehn Treffer markierte er vor der Pause.

Doch in der Schlussphase der ersten Hälfte trat bei den Gästen eine Besserung ein. In der Deckung wurde nun der ballführende Spieler entschlossener attackiert und die daraus entstandene Lücke besser abgesichert. Bis zum Halbzeitpfiff verringerte sich der Rückstand auf 13:16.

Trainer Wandersee musste in der Kabine gar nicht viel sagen, die Bad Belziger hatten selbst gemerkt, dass die Gastgeber nicht unverwundbar sind. Ihr Wille zur Wende erhielt in den Anfangsminuten der zweiten Hälfte zwar einen Dämpfer, als die Hausherren bis zur 35. Minute auf 20:14 enteilten. Die MBSV-Handballer bewiesen jedoch Nervenstärke, zeigten keinen blinden Aktionismus, sondern knüpften schnell an die guten Schlussminuten der ersten Hälfte an.

Das Glanzstück der MBSV-Mannschaft war diesmal die Deckung. Der Trainer hatte Torwart Ringewald nun herausgenommen, brachte den Routinier Michael Schröter, der sich von Pastors Würfen nicht überraschen ließ, der aber auch nicht mehr so frei zum Abschluss kam. Mit ein Verdienst der beiden starken Mittelblocker Dümchen und des jungen Jannes Wernicke, der aber auch im Angriff mit drei Toren Akzente setzte.

Je besser das MBSV-Team in die Partie fand umso nervöser agierten die Neuruppiner. Die Selbstsicherheit aus dem ersten Durchgang war dahin, ihr Vorsprung schmolz kontinuierlich. In der 48. Minute nahm der Heimtrainer Christian Will, beim Stand von 23:23, seine Auszeit, 60 Sekunden später sorgte Maximilian Kernke für die erste MBSV-Führung (24:23).

Dass die Fläminger an diesem Tag über mehr mentale Stärke verfügten als die Gastgeber, zeigte sich auch in der 56. Minute. Beim Stand von 26:24 vergab Dümchen den möglichen 27. Treffer, als er einen Siebenmeter verwarf. Das war bereits der fünfte Strafwurf den die Gäste nicht im HCN-Kasten unterbrachten. Wenig später erhöhte halt Mathias Paul auf 27:24.

Anderthalb Minuten vor dem Abpfiff verkürzten die Fontanestädter auf 26:28, aber die Gäste blieben unbeirrt. Sie spielten ihren Angriff so lange wie möglich aus, gingen in die Zweikämpfe um die Fouls zu ziehen. Das Konzept ging auf. Als Georg Wendland in der 60. Minute zum 29:26 traf, gab es auf der MBSV-Bank kein Halten: der zweite Saisonsieg war unter Dach und Fach.

Trainer Wandersee lobte seine gesamte Mannschaft, auch die Spieler, die leer ausgingen, hatten ihren Anteil an diesem verdienten Auswärtserfolg. Dennoch freute ihn der couragierte Auftritt der jungen Spieler wie Wernicke oder Dominik Starick, der auf Linksaußen fünf Tore erzielte oder Kernke, der von rechts sechs Treffer machte.

Mit diesem Sieg gab die MBSV-Mannschaft die Rote Laterne an den SV Eichstädt ab. Denis Wandersee hofft natürlich, dass seine Spieler den Schwung mitnehmen in das wichtige Spiel am kommenden Sonnabend (13. Januar). Dann geht es zum SV Motor Hennigsdorf, die in der Tabelle vor ihnen stehen, doch mit einem Sieg wären beide Teams punktgleich und der Anschluss ans untere Mittelfeld hergestellt.

In den nächsten Trainingseinheiten wird das Thema "Siebenmeter" ein Programmpunkt sein. Nicht nur in Neuruppin vergaben die Bad Belziger die einfachste Möglichkeit zum Torerfolg viel zu leichtfertig. Schon in anderen Spielen wurden so mögliche Punktgewinne vergeben. "Wir brauchen wieder einen sicheren Siebenmeterschützen", meinte Wandersee.