Zweite Hälfte zum Vergessen

Martin Terstegge

Wildau (MOZ) Am Sonntag hatten die Handballerinnen des MBSV Belzig ihren ersten Punktspielauftritt im neuen Jahr. Es stand die auf dem Papier eher leichte Aufgabe beim Tabellenvorletzten HSV Wildau an, zumal Trainer Denis Wandersee keine nennenswerten Ausfälle zu verzeichnen hatte. Es standen sogar diesmal die drei wichtigen Rückraumkräfte Jessica Zithier, Lisa Hermann und Josefine Hoffmann zur Verfügung, wenngleich der Trainer für Hermann erst einmal Käthe Jäger aufs Parkett schickte, die klug Regie führte.

In der ersten Hälfte sah Wandersee eine gute Vorstellung seines Teams. Angefangen mit einer sicheren Torsteherin Sarah Kleetz, die sich auf ihre Vorderleute verlassen konnte. In der Deckung wurde gut rochiert, so dass sich den Gastgeberinnen kaum Lücken boten. Sie machten ihr erstes Tor erst in der 12. Minute, zum 1:4-Zwischenstand.

Auch in der Offensive gab es für den MBSV-Trainer kaum Kritikpunkte. Zwar ließen seine Spielerinnen einige Kontergelegenheiten weg und auch nicht jede Möglichkeit aus dem Positionsangriff fand den Weg ins Tor, es reichte aber um den Vorsprung auszubauen. Beim Gang in die Kabine führten die Gäste mit 13:5.

So gut der erste Durchgang der Bad Belzigerinnen anzuschauen war, umso schlimmer der Auftritt nach dem Wiederanpfiff. Das lag nicht daran, dass Wandersee angesichts der klaren Führung nun verstärkt seine junge Garde mit Laly Inge Caquissi, Dorothea Müller und Alina Ulrich einsetzte. Sie erfüllten ihre Aufgaben, doch beim Rest des Teams schien irgendwie die Luft raus, die Partie abgehakt.

Bei einem wirklich starken Gegner wären die Gäste garantiert in die Bredouille gekommen, aber wenigstens hielten sie ihr Niveau in der Defensive hoch. So konnten die Wildauerinnen den Abstand nicht verringern. Denis Wandersee beschlich trotz der miserablen Angriffsleistung auch nie das Gefühl, dass die Partie kippen könnte, zu schwach war der Kontrahent.

Letztendlich zählt nur der 20:12-Erfolg, der nach den Minuspunkten Platz drei bedeuten würde, aber da die MBSV-Frauen ein Spiel weniger ausgetragen haben verbleiben sie auf dem fünften Rang. Dieses Wochenende haben sie spielfrei, am 20. Januar geht es zum Tabellenvierten HSV Falkensee 04 II. Dort dürfen sie sich nicht eine so schlechte zweite Spielhälfte erlauben.

MBSV: Kleetz, Jäger 2, Meseberg, Schonert, Müller 1, Zihier 1, Caquissi 1, Hoffmann 2, Melzer 6, Hermann, Okowiak 2, Mattner 2, Ulrich 3.