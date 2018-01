Das Wildschwein im Visier

Christopher Braemer

Potsdam (MOZ) Via Polen und Tschechien rückt die Afrikanische Schweinepest immer näher an die Mark. Um die hohen Wildschweinbestände zu reduzieren, ruft das Land unter anderem zur Jagd im Dunkeln auf. Die Maßnahmen sind nicht nur unzureichend, sondern kommen auch zu spät, kritisiert die Jägerschaft.

Weite Wälder, milde Winter und dichte Maisfelder - Brandenburg ist ein Schlaraffenland für Wildschweine. Und die Allesfresser vermehren sich rasant. Sie zu zählen ist unmöglich, nur ein Blick in die Jagdstatistik lässt ahnen, in welche Dimensionen sie vordringen: Wurden 1972 noch 13 107 Wildschweine erlegt, waren es in der Jagdsaison 2016/17 rund 75 000 Stück - fast sechsmal so viele.

Die Bestände im Zaum zu halten, ist Aufgabe der Jäger. Denn zu viel Schwarzwild bedeutet Nährboden für Seuchen wie die Afrikanische Schweinepest, die aus Afrika über den Kaukasus immer weiter nach Westen dringt, wie jüngste Fälle in Polen und Tschechien beweisen. Damit ist die Seuche weniger als 400 Kilometer von der Mark entfernt. Während sie für Mensch und Hund ungefährlich ist, endet sie für Wild- sowie Hausschwein tödlich, was Alarmstufe Rot für Veterinärämter und die deutsche Fleischindustrie bedeutet.

Für das Land höchste Zeit zum Handeln: Seit einigen Wochen erlaubt die Landesregierung Jägern den Einsatz von künstlichen Lichtquellen bei Nacht - nur nicht an der Waffe selbst. Trotzdem könnte nun auch das gelingen, was der Brandenburger Amtstierarzt Knut Große jüngst zum Schutz der Allgemeinheit vorschlug: die nachtaktiven Wildschweinrotten mit Mais anzulocken, einzusperren und dem Leben von Frischlingen wie Muttertieren ein Ende zu setzen. Ob das ethisch vertretbar ist, scheint er sich nicht zu fragen, jetzt da die Seuche vor der Tür steht.

Peter-Claus Neigenfind, der Chef des Jagdverbands Bernau (Barnim), hält die neue Erlaubnis des Landes jedoch für nutzlos. Es brauche stattdessen ein ganzes Paket, um die Bestände im Zaum zu halten. Auch die seit Ende Dezember 2016 ausgezahlte 20-Euro-Prämie sei kein wirklicher Anreiz, um mehr zu jagen, sagt er. Die Prämie gilt nur für zusätzlich erlegtes Wild in Ostbrandenburg.

Für Neigenfinds Amtskollegen aus Märkisch-Oderland, Ole Niemczik, ist die neue Erlaubnis dagegen ein erster Schritt in die richtige Richtung. Um effektiver bei Nacht jagen zu können, müsse jedoch noch ein Schritt weiter gegangen werden: Er fordert die Legalisierung von Licht an der Waffe und Nachtsichttechnik.

Die Jagd-Anreize der Landesregierung sind "nur ein Tropfen auf den heißen Stein", meint Gregor Beyer, Geschäftsführer des Forums Natur Brandenburg. Der Kampf gegen zu viel Wild und Seuche funktioniere nur mit revierübergreifenden Jagdmechanismen, begründet der 49-Jährige, der seit 25 Jahren jagt.

Für eine effektive Jagd sei vor allem die Zusammenarbeit der Parteien unabdinglich, die die gleiche Fläche bewirtschaften, merkt der Jäger Stefan Fügner an. "Bauern, Förster und Naturschützer müssen mit dem Jäger Hand in Hand arbeiten", meint der seit 1976 aktive Jäger. Ein Beispiel dafür sei die Lausitz, wo Bauern Schneisen in ihre Felder schlagen. Dadurch könnten die dort nach Würmern grabenden Wildschweine auch bei Tageslicht von den Jägern erlegt werden.

Die Jagd am Tage sei der in der Nacht vorzuziehen, da das Tier sonst leide. "Wenn Wildschweinrotten nachts angelockt, eingesperrt und die Sauen und Frischlinge erlegt werden, dann kriegen das auch Tiere mit, die verschont werden", warnt Fügner.

"Mecklenburg-Vorpommern ist uns bei der Bekämpfung des Problems um zwei Schritte voraus", gibt Matthias Schannwell (58), Geschäftsführer des Landesjagdverbandes, zu bedenken. Im benachbarten Bundesland wurde ein Zehn-Punkte-Sofortprogramm verabschiedet, um der Seuchengefahr und den hohen Beständen entgegen zu wirken. Teil dessen ist eine 25-Euro-Prämie, die Jäger dort seit Dezember für jedes in den Wintermonaten erlegte Wildschwein erhalten.

Das Programm fördert auch revierübergreifende Drückjagden und die Zusammenarbeit von Jägern und Landwirten. Auch das Land Brandenburg benötige gegegenwärtig Anreize dieser Größenordnung, um das Wild im Zaum zu halten, sagt Schannwell.