HGBV fordert größeren Durchlass unter Autobahn

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (OGA) Dass die Gemeinde Leeegebruch keinen aktiven Lärmschutz bei sechsstreifigen Ausbau der A 10 bekommt, haben Wolfram Richter und Manfred Gürnt vom HGBV bereits bedauert und heftig kritisiert. Jetzt machen sie auf ein Kapitel aufmerksam, dass ebenfalls eng mit dem Autobahn-Ausbau zusammenhängt. Gemeint ist der Durchlass des Moor- und des Hauptgrabens unter dem nördlichen Berliner Autobahnring. Er hat sich nach dem Starkregen vom 29. Juni vorigen Jahres als erheblich zu klein erwiesen. Die gigantischen Wassermengen, die tagelang für Land unter in Leegebruch sorgten, konnten nicht rasch genug in Richtung Veltener Hafen abfließen. "Jetzt muss mit Nachdruck darauf gedrungen werden, dass dieser Durchlass bei der Verbreiterung der Autobahn deutlich vergrößert wird, um einen besseren Wasserabfluss garantieren zu können", betonen Richter und Gürnt und unterstützen damit die Forderung der Gemeindeverwaltung, die bereits im Sommer auf dieses Problem verwiesen hatte und ebenfalls einen Ausbau dieses Durchlasses fordert.

Ein besserer Durchfluss müsse auch im Pinnower Nord-Ost-Kanal zum Oranienburger Kanal sichergestellt werden. Das sei nötig, um große Wassermengen des Moorgrabens schon auf diesem Wege abfließen zu lassen. Leegebruch könne diese Probleme allerdings nicht allein lösen. Die Gemeinde sei dabei auf die Hilfe der umliegenden Kommunen, des Landkreises und auch des Wasser- und Bodenverbandes angewiesen, sagen Richter und Gürnt.

Sie begrüßen ausdrücklich die Gespräche, die die Gemeinde bereits mit der Stadt Hohen Neuendorf und betroffenen Landwirten in Pinnow geführt hat. "In diesem Zusammenhang müsste sicher auch mal darüber nachgedacht werden, das dortige Schöpfwerk wieder in Betrieb zu nehmen", regt Wolfram Richter an. "Uns ist bewusst, dass ein Jahrhundertregen von keinem noch so guten Entwässerungs- und Grabensystem bewältigt werden kann. Aber die Regen-Katastrophen des vorigen Jahres haben uns deutlich vor Augen geführt, wo dringender Handlungsbedarf besteht. Dabei unterstützen wir den von der Verwaltung eingeschlagenen Weg ausdrücklich", so Richter und Gürnt.