Tilman Trebs

Kremmen (OGA) Ein sieben Jahre alter Junge ist am Dienstagmorgen in Kremmen angefahren und verletzt worden. Das Kind war um 7.10 Uhr in der Straße der Einheit aus einem Bus gestiegen und seitlich von einem Ford-Kleintransporter erfasst worden. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.