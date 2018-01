Autofahrerin prallt gegen Baum / Mercedes nimmt Radfahrer Vorfahrt

Tilman Trebs

Hennigsdorf (HGA) Siebenjähriger Junge bei Unfall verletzt

Ein sieben Jahre alter Junge ist am Dienstagmorgen in Kremmen angefahren und verletzt worden. Das Kind war um 7.10 Uhr in der Straße der Einheit aus einem Bus gestiegen und seitlich von einem Ford-Kleintransporter erfasst worden. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Gegen Baum geprallt

Hennigsdorf. Eine 27-jährige Autofahrerin ist am Montagabend auf der Hennigsdorfer Hauptstraße gegen einen Baum geprallt und verletzt worden. Sie war gegen 21.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, das stark beschädigte Auto abgeschleppt.

Radfahrer verunglückt

Hennigsdorf. Einem 74-jährigen Radfahrer ist am Montagmittag an der Marwitzer/Ecke Waldstraße von einem Mercedes-Fahrer die Vorfahrt genommen worden. Der Radfahrer stieß gegen das Auto, stürzte und kam verletzt ins Krankenhaus.