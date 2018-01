Ein Toter bei Protesten - Regierung droht Randalierern

dpa

Tunis (dpa) In Tunesien brachen Ende 2010 die arabischen Aufstände aus. Auch jetzt ist die Unzufriedenheit wieder groß. Viele Menschen ärgern sich über gestiegene Preise und machen ihrem Unmut auf der Straße Luft.

Nach Demonstrationen mit einem Toten will Tunesiens Regierung unnachgiebig gegen Randalierer vorgehen. Einige Regionen des Landes hätten in der Nacht auf Dienstag keine Form von Protest erlebt, sondern "Diebstahl, Plünderung und Angriffe auf Tunesier", sagte Ministerpräsident Youssef Chahed, wie die staatliche Nachrichtenagentur TAP berichtete. "Die einzige Lösung für diejenigen, die an Plünderungen sowie Angriffen auf Tunesier und ihr Eigentum beteiligt waren, ist die Anwendung des Gesetzes."

In mehreren tunesischen Städten waren am Montag Menschen zu Demonstrationen gegen gestiegene Preise und Steuererhöhungen auf die Straße gezogen. Bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften kam in dem Ort Tebourba westlich der Hauptstadt Tunis ein Demonstrant ums Leben. Fünf Sicherheitskräfte wurden nach Angaben von TAP verletzt.

Das Innenministerium teilte mit, 44 Menschen seien festgenommen worden. Es wies den Vorwurf zurück, das Todesopfer sei durch Gewalt der Polizei gestorben. Lokale Medien berichteten, der Mann habe unter Atemproblemen gelitten und sei wahrscheinlich an Tränengas erstickt.

Auch in anderen Städten kam es zu Gewalt. Augenzeugen berichteten, in einem Stadtviertel von Tunis hätten Demonstranten Reifen angezündet und Straßen blockiert. Am Dienstag beruhigte sich die Lage zunächst.

In Tunesien hatten Ende 2010 die arabischen Aufstände begonnen, als sich ein Gemüsehändler aus Verzweiflung über seine Lage selbst anzündete. Dem Land gelang danach als einzigem Staat der Region der Übergang in die Demokratie. Vor allem bei jungen Tunesiern ist jedoch die Unzufriedenheit wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage groß.

Am Anfang des Jahres waren Maßnahmen in Kraft getreten, mit denen die Regierung das Haushaltsdefizit verringern will. Premier Chahed erklärte, 2018 werde das letzte schwierige Jahr sein.

Vor allem Tunesiens Tourimusindustrie hatte in den vergangenen Jahren nach Terrorangriffen unter anderem auf Urlauber gelitten. 2017 stieg die Zahl der Besucher in dem nordafrikanischen Land jedoch wieder an.