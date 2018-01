Ilona Launhardt beim Bundespräsidenten

Rene Wernitz

Berlin (BRAWO) Großer Moment für Ilona Launhardt aus Märkisch Luch (Havelland), als sie zwischen dem deutschen Staatsoberhaupt, Frank-Walter Steinmeier, und seiner Ehefrau, Elke Büdenbender,stehend fotografiert wurde. Die Buschowerin nahm am Dienstag im Schloss Bellevue in Berlin an einem Empfang des Bundespräsidenten teil, der traditionell zu Jahresbeginn ehrenamtliches Engagement würdigt. Dafür vorgeschlagen wurde sie durch die brandenburgische Landesregierung. Der von Ilona Launhardt gegründete Verein Lotus International setze sich von Märkisch Luch aus für benachteiligte Menschen im In- und Ausland ein. Ein Schwerpunkt liege dabei auf Hilfsprojekten in Sri Lanka, wie es seitens der Landesregierung heißt. Auch die Rathenowerin Catrin Seeger, Leiterin des Frauenhauses in der Kreisstadt, war in Berlin bei.