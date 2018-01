CDU befürchtet Klärschlamm-Tourismus

Friedhelm Brennecke

Germendorf/Leegebruch (OGA) Einen Klärschlamm-Tourismus befürchtet die Leegebrucher CDU, wenn im Germendorfer Gewerbegebiet eine Klärschlammverbrennungsanlage gebaut wird. Mit diesem Gedanken trägt sich die Bruchsaler Firma Intec Engineering.

Das Unternehmen hat ein Scoping-Verfahren für eine 10 000 Quadratmeter große Brachfläche der Firma ERV beantragt. Dort sollte vor 16 Jahren bereits eine Energos-Müllverbrennungsanlage errichtet werden. Jetzt ist eine Monoverbrennungsanlage für kommunalen Klärschlamm geplant. Bis zu 80 000 Tonnen Klärschlamm sollen dort jährlich in einem geschlossenen Verfahren getrocknet und verbrannt werden. Die notwendigen Lkw-Transporte - ihre Zahl wird mit maximal 78 pro Woche angegeben - würden nur werktags zwischen 6 und 22 Uhr erfolgen.

"Die CDU-Fraktion lehnt eine solche Anlage an dem Standort kategorisch ab", sagt Fraktionschef Martin Hinze. Leegebruch habe durch die im Germendorfer Gewerbegebiet Veltener Straße angesiedelten Recylingfirmen, durch die Müllumladestation und auch die Asphaltmischanlage an der B 96 schon genug Vorbelastungen an Schadstoffimmissionen hinzunehmen. "Eine weitere industrielle Anlage, die überwiegend fremd eingeführten Klärschlamm verbrennt, ist für die hier wohnenden Menschen nicht mehr hinnehmbar", sagt Hinze. Er habe der Leegebrucher Gemeindeverwaltung empfohlen, die Hilfe eines fachkompetenten Umweltgutachterbüros in Anspruch zu nehmen. Dabei soll es sich um das Umweltnetzwerk Klaus Koch aus Hamburg handeln.

Gelassener beurteilt Germendorfs Ortsvorsteher Olaf Bendin (SPD) die Pläne des Bruchsaler Unternehmens. "Denn verbrannt wird nur Hausklärschlamm, also kein Material aus industrieller Produktion", sagt Bendin. Darüber habe ihn ERV-Geschäftsführer Peter Heydenbluth vorab informiert. Er werde das Thema mit der Germendorfer Bürgerinitiative aber noch beraten, so Bendin. Heydenbluth war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.(Kommentar Seite 2))