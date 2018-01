Manufaktur beliefert nun auch Privatkunden

Sandra Jütte

Altglobsow (GZ) Frisches Obst- und Gemüse sowie Bioprodukte bis vor die Haustür geliefert bekommen - das Konzept einer Biokiste ist nicht neu, aber immer wieder beliebt. Seit etwa zwei Monaten bietet auch die Dreijahreszeiten-Manufaktur in Altglobsow diesen Service an. "Die Idee dazu ist entstanden, weil wir einige Restaurants beliefern. Da wurden wir immer wieder gefragt, ob wir ein paar Lebensmittel nicht auch für Privatleute anbieten wollen", berichtet Leo Tiede, einer der drei Gründer auf dem Biohof Klepos.

Neben den eigenen Produkten aus der Manufaktur - wie Marmeladen, Sirupe und Chutneys - kann die Kiste auch mit frischem Obst und Gemüse sowie Abgepacktem wie Tee, Kaffee, Bier, Schokolade, Nudeln, Brot und sogar Frischeprodukten gefüllt werden. Alles in Bio-Qualität und, je nach Jahreszeit, direkt vom Hof, von anderen regionalen Anbietern oder dem Großhändler Terra Natur.

Was sie in welcher Menge brauchen, geben die Kunden dabei auf einer Bestellliste an, die wöchentlich per Mail verschickt wird. Danach richtet sich auch der Preis der Kiste. Liefergebühren und einen Mindestbestellwert gibt es hingegen nicht. Dafür werden die Produkte, immer donnerstags, an zentrale Orte ausgeliefert, an denen die Kunden sie dann abholen können. "Wir wollten die Leute so lieber langsam an die Kiste heranführen, anstatt sie gleich mit Gebühren abzuschrecken", erklärt der Leo Tiede. Alternativ könnte das Paket auch direkt im Hofladen der Dreijahresmanufaktur mitgenommen werden.

Bestellungen haben die Jungunternehmer derzeit schon aus Menz, Fürstenberg, Oranienburg und sogar Potsdam. "Angefangen haben wir mit etwa fünf Kunden, nun sind es wöchentlich zwölf bis 15", erklärt Leo Tiede. Das Feedback sei gut und es entstehe ein engerer Kontakt zu den Kunden. Deshalb sind die Gründer derzeit auf der Suche nach weiteren zentralen Lieferorten, um den Service auszuweiten. Seit der vergangenen Woche gibt es zudem zu jeder Kiste einen Rezeptvorschlag zum Nachkochen. Die dafür benötigten Lebensmittel könnten dann etwa im Angebot sein, erklärt Tiede das Konzept.

Auch sonst haben er und seine Kollegen Susanne Ludwig und Phil Hartmann sich für dieses Jahr einiges vorgenommen: Die eigenen Produkte sollen verfeinert und spätestens im Frühsommer das Café im Stechlinsee-Center eröffnet werden. Zudem ist eine Erweiterung der Anbaufläche auf dem Biohof geplant. "Hier haben wir 2017 das meiste Lehrgeld bezahlt. Wir hatten ja von Landwirtschaft kaum Ahnung", gibt Leo Tiede zu. Deshalb soll sie demnächst eine weitere Gärtnerin bei der Arbeit unterstützen. Auch für das Café wurde bereits eine Leiterin eingestellt.

Zunächst steht aber die Grüne Woche in Berlin an, auf der sich die Unternehmer präsentieren.