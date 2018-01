Sitzschalen eignen sich nicht für lange Spaziergänge

dpa

Bonn (dpa ) Sitzschalen für Babys sind praktisch und im Auto absolut notwendig. Mithilfe von Adaptern kann man die Schale auch auf den Kinderwagen setzen und das Baby darin herumschieben. Lange Strecken sollten Eltern so aber nicht zurücklegen: „Kleine Kinder gehören nur so kurz wie möglich in Sitzschalen. Zum einen können sie sich darin nicht bewegen. Außerdem wird der Rücken viel zu lange in einer ungünstigen Position gehalten“, warnt Prof. Christine Graf vom Netzwerk Gesund ins Leben und Sportmedizinerin an der Sporthochschule Köln.

Babys sollten so viel Bewegungsspielraum bekommen wie möglich – mal in Rücken-, mal in Bauchlage. Das stärkt nicht nur die Muskulatur, sondern die generelle Entwicklung. Und spazieren gefahren werden sie besser in einem geräumigen Kinderwagen mit Platz zum Strampeln und Bewegen.