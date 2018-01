Fachbereiche geschlossen

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Bürgerinnen und Bürger der Havelstadt können in der Kalenderwoche vom Montag, 15. Januar, bis Freitag, 19. Januar, bestimmte Dienste der Fachbereiche "Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung" und "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" der Fachgruppe Soziales und Wohnen nicht in Anspruch nehmen. Aufgrund organisatorischer Arbeiten bleiben die Bereiche geschlossen. Von daher finden auch keine Sprechstunden am Dienstag, 16. Januar, und Donnerstag, 18. Januar, statt. Zudem ist die telefonische Erreichbarkeit eingeschränkt. Ab Montag, 22. Januar, sind die Mitarbeiterinnen wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten am Verwaltungsstandort Wiener Straße 1 erreichbar.

Unterlagen können in dem Zeitraum 15. bis 19. Januar an der Pforte abgegeben oder in den Hausbriefkasten vor dem Haus eingeworfen werden.