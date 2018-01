"Es fehlt häufig an Personal bei den Zielfahndern"

André Bochow

Berlin (MOZ) Uli Grötsch ist Generalssekretär der SPD in Bayern und profilierter Innenpolitiker im Bundestag. Der Polizist aus der Oberpfalz war dort auch Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses und warnt seit Jahren vor der Gefahr des Rechtsterrorismus.

Derzeit können gegen 500 Neonazis Haftbefehle nicht vollstreckt werden. Das sind fast doppelt so viele wie noch vor 2 Jahren. Wie erklären Sie sich das?

Auch wenn 500 nichtvollstreckte Haftbefehle nicht bedeutet, dass alle Gesuchten im Untergrund leben, ist der Anstieg der Zahlen alarmierend. Die Innenpolitiker des Bundestages beschäftigen sich mit dem Thema seit einigen Jahren. Wir sind auch im Austausch mit dem BKA. Dort ist man sich der Problematik bewusst. Wir müssen da unbedingt am Ball bleiben, denn es ist tatsächlich Gefahr in Verzug.

Als der NSU seine Mordtaten beging, war es offiziell nur eine Handvoll von rechtsextremen Kriminellen, die gesucht wurden. Warum schrillen jetzt nicht alle Alarmglocken. Man hat jedenfalls nicht den Eindruck, dass das Thema auf der Prioritätenliste der deutschen Sicherheitsorgane ganz oben steht.

Das sehe ich nicht so. Die Aufarbeitung der NSU-Morde hat dazu geführt, dass man sich bei den Sicherheitsbehörden durchaus darüber klar ist, wie gefährlich gewaltbereite Rechtsextreme sind. Allerdings gibt es große regionale Unterschiede beim Umgang mit dem Thema.

Wird eigentlich nach den Untergetauchten ernsthaft gefahndet?

Ja durchaus. Es fehlt nur häufig an Personal bei den Zielfahndern.

Sie haben im NSU-Ausschuss des Bundestages einiges darüber erfahren, wie die deutschen Sicherheitsorgane versagt haben. Wurde denn irgendwas seitdem gelernt?

Auch da gibt es regionale Unterschiede. Ein positives Beispiel ist Bayern. Dagegen machen die Behörden in Sachsen im Umgang mit dem NSU-Komplex alles andere als eine gute Figur. Mein Eindruck aber ist, dass vor allem im BKA ein Lernprozess stattgefunden hat. Das betrifft die Polizeiausbildung, die Prioritäten bei Neueinstellungen und auch die Mentalität der Mitarbeiter. Das Problembewusstsein ist deutlich gestiegen und es wird hart daran gearbeitet, dass so etwas wie die NSU-Morde nicht wieder passiert.

Gilt der Lernprozess auch für den Umgang mit V-Leuten?

Wir haben ja im Jahr 2015 im Bundestag die Gesetzeslage bezüglich der V-Leute geändert. V-Leute, wie sie sich damals im NSU-Umfeld bewegten, also aktive, gewaltbereite und keineswegs geläuterte Neonazis, dürfen heute nicht mehr angeworben werden.

Der Prozess gegen Beate Zschäpe geht allmählich seinem Ende entgegen – man hat den Eindruck, dass sich die Justiz extrem auf das NSU-Mördertrio konzentriert hat und das offenbar gar nicht so kleine Unterstützerumfeld vernachlässigt hat. Täuscht der Eindruck?

Ja, das wurde oft kritisiert. Aber diese Kritik teile ich nicht. Ich finde, dass die Bundesanwaltschaft und der Senat am Landgericht München eine wirklich akribische Arbeit geleistet haben. Aber die Aufklärung des NSU-Komplexes ist nicht nur Sache des Gerichtes in München, sondern es bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Nach all den Jahren, nach all den Untersuchungsausschüssen – würden Sie sagen, Sie wissen jetzt, was seinerzeit abgelaufen ist?

Letztendlich nicht. Es ist nicht damit zu rechnen, dass Beate Zschäpe reden wird und auch sonst ist nach wie vor vieles im Dunkeln. Aber ein Bild von dem Agieren der Neonazis können wir uns schon machen.

Was müssen eine künftige Regierung und der Bundestag konkret gegen den Rechtsterrorismus unternehmen?

Das ist ein weites Feld. Das beginnt zum Beispiel in den Schulen. Dort muss Aufklärung geleistet werden. Oder nehmen sie die Initiativen gegen Rechtsextremismus, deren Förderung endlich verstetigt werden muss. Und letztendlich betrifft es die gesamte Gesellschaft: Hassbotschaften, versteckter und offener Rassismus – das bildet den Nährboden für Rechtsextremismus und Gewalt. Aktuelles Beispiel: Die Gruppe Freital.