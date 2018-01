Süd- und Nordkorea machen wichtigen Schritt

Dirk Godder

Seoul (dpa) Bei den ersten Gesprächen zwischen beiden Koreas ist herausgekommen, als zuvor erwartet wurde. Über die Zusammenarbeit bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hinaus wollen beide Seiten das Gespräch aufrechterhalten. Doch im Hintergrund schwelt weiter der Atomstreit mit Nordkorea.

Am Ende ging alles ziemlich schnell. Noch Anfang des Jahres drohte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un den USA mit dem "Atomwaffenknopf". In derselben Rede schlug Kim aber auch Südkorea eine Zusammenarbeit bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar vor. Der US-Verbündete ging sofort auf das Angebot Kims ein. Beide Seiten nahmen noch in derselben Woche ihre zuvor getrennten Kommunikationsleitungen an der Grenze wieder in Betrieb und vereinbarten die ersten Gespräche seit zwei Jahren.Am Dienstag erfolgte dann die Einigung bei dem Treffen im Grenzort Panmunjom auf weitreichende Maßnahmen für bessere Beziehungen.

Was bedeutet die Einigung?

Er denke, dass Nordkoreas Teilnahme an den Spielen "uns die Gelegenheit bietet, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu reduzieren", sagte Südkoreas Vereinigungsminister und Verhandlungsleiter Cho Myoung Gyon vor Journalisten nach den Gesprächen in Panmunjom.

Seoul hofft, nicht nur friedliche und erfolgreiche Wettkämpfe ausrichten zu können. Über die Olympischen Spiele und die Paralympischen Winterspiele im März hinaus will Seoul die Grundlage für eine dauerhafte Entspannung schaffen. Dazu könnten die Großveranstaltungen einen wichtigen Beitrag leisten.

Von einer Aktion wie etwa dem gemeinsamen Einmarsch von Sportlern aus Süd- und Nordkorea bei der Eröffnungs- und Abschlussfeier hätten beide Länder etwas, sagte Christine Liew vom Ostasieninstitut in Ludwigshafen in einem Interview der dpa. Südkorea nutze die Spiele vor allem, um wieder mit dem Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Sport spiele bei solchen Vorhaben eine wichtige Rolle. "Man kann da Kräfte messen auf freundschaftliche Art und Weise." Und Nordkorea könne "eine positive Seite von sich zeigen".

Wen will Nordkorea schicken?

Nordkorea will neben Regierungsvertretern und Athleten auch eine Fangruppe, eine Taekwondo-Showteam sowie Beobachter, Künstler und Reporter schicken.

Allerdinges ist noch nicht klar, wer Mitglied einer hochrangigen Delegation sein könnte. Experten erwarteten Probleme, wenn politische Schwergewichte wie Choe Ryong Hae, der derzeit als die Nummer zwei hinter Kim gelte, kommen sollten, schreibt die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Choe steht wie andere Funktionäre auch wegen des Atomprogramm Nordkoreas auf einer Schwarzen Liste. Vielleicht auch deshalb kündigte Südkoreas Außenministerium am Dienstag an, es könnte eine "vorübergehende" Lockerung der eigenen Sanktionen gegen Nordkorea erwägen.

Was die Sportler aus dem Norden betrifft, so hatten sich für die Spiele in Pyeongchang nur die Eiskunstläufer Ryom Tae Ok und Kim Ju Sik qualifiziert, sich jedoch nicht fristgerecht angemeldet. Aber das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte bereits signalisiert, ein Ausnahme zu machen. "Das IOC wird dann diese Vorschläge diskutieren, insbesondere hinsichtlich der Teilnahme, der Anzahl und der Namen der Athleten Nordkoreas", teilte ein IOC-Sprecher angesichts der innerkoreanischen Einigung.

Was sollen die Militärgespräche bringen?

Die Einigung vom Dienstag übertrifft die Erwartungen vieler Experten. Nordkorea stimmte überraschend dem Vorschlag Südkoreas zu, auch wieder Militärgespräche aufzunehmen. Bei den Gesprächen zwischen Militärs soll es vor allem um vertrauensbildende Maßnahmen gehen. Beide Seite könnten sich zunächst auf eine Einstellung ihrer Lautsprecher-Propaganda entlang der Grenze einigen.

Südkoreas Präsident Moon Jae In äußerte vor den jetzigen Gesprächen seine Hoffnung, dass bessere innerkoreanische Beziehungen auch den Weg zu einer Lösung des Atomstreits und eventuell einen Dialog zwischen Pjöngjang und den USA ebnen könnten. Allerdings warnten Kommentatoren in Südkorea davor, Seoul dürfe sich von Pjöngjang nicht einwickeln zu lassen. Das Ziel Kim Jong Uns könne es auch sein, einen Keil zwischen Südkorea und den USA treiben und sich von den Sanktionen befreien zu wollen.

Wie geht es weiter?

Zunächst wollen beide Koreas bei Gesprächen auf Arbeitsebene die Einzelheiten für die Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Spielen besprechen. Die Zeit drängt. So war jetzt auch davon die Rede, dass Nordkorea zunächst die Unterkunftsmöglichkeiten und die Sicherheitsbedingungen vor Ort überprüfen wolle.

Beide Seiten erklärten auch ihre Absicht, neben den Regierungstreffen auch Gespräche in verschiedenen Bereichen zu führen - ohne das weiter zu spezifizieren. Die Mehrheit der Südkoreaner unterstützt laut Umfragen die Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen. Doch wenige glauben, dass damit ein fundamentalter Wandel im Verhalten Nordkoreas verbunden sein wird.