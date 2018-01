Niederlagen-Premiere des Tabellenführers

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) In der Uckermarkliga der Classic-Kegler ist am zehnten Spieltag die weiße Weste von Tabellenführer SSV PCK Schwedt I erstmals ein wenig beschmutzt worden - mit 2:4 gegen den Tabellendritten SSV PCK III gab es im vereinsinternen Duell auf den Bahnen in der Breiten Allee die erste Niederlage. Den Vergleich der Hinrunde hatte die erste Mannschaft bei fast identischen Teambesetzungen noch mit 5:1 deutlich für sich entschieden.

Diesmal hatten die Stammkegler des Spitzenreiters einen schwachen Tag erwischt - ausgerechnet Ersatzmann Roland Voigtländer war mit 507 Kegeln noch ihr Bester. Auf der Gegenseite sorgte Jörg Schmidt für die Entscheidung, als er beim 522:462 seinem Kontrahenten Norbert Rahn 60 Zähler abnahm. Letztlich hatte PCK III 47 Kegel mehr im Protokoll zu stehen, was bei 2:2 Bahnduellen den Ausschlag gab.

Spannend verlief auch das Vereinsduell in der Waldsportanlage zwischen den Teams FC Schwedt II und III. Hatte die dritte Mannschaft mit einem 6:0 im Hinspiel für eine große Überraschung gesorgt, so wollte sich FCS II diesmal auf jeden Fall revanchieren, was nicht gelang. Zwar gewann jedes Team zwei direkte Duelle, aber die Kegelzahl sprach letztlich erneut mit 1901:1862 für Team FCS III. Bester beim Sieger war Thomas Schiller mit 509 Kegeln, während kein 500er-Resultat beim Kontrahenten zu verbuchen war.

Für den Tagesbestwert sorgte eine Keglerin: Das Frauen-Team FCS IV (diesmal krankheitsbedingt mit Ersatzspieler Manfred Steffen männlich ergänzt) schaffte in der spannendsten Auseinandersetzung des zehnten Spieltages ein 4:2 gegen PCK II - neun Kegel gaben beim 1800:1791 letztlich den Ausschlag, wofür Sabine Malchereks 524 Holz natürlich besonders wichtig waren. Beim Gegner erzielte Dieter Schulz mit 486 Kegeln das höchste Resultat.

Erneut nur zu dritt konnte Schlusslicht PCK V antreten und war so gegen PCK IV chancenlos.