Junge Familien und Fachkräfte erhalten Überblick zu Hilfsangeboten

Sandra Jütte

Gransee (GZ) Wenn Eltern mit ihrem Nachwuchs von Anfang an Probleme haben, kann die Initiative "Frühe Hilfen", des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sie unterstützen. Hinter der Bezeichnung verbirgt sich die Koordinierung und Bündelung von Hilfsangeboten für Schwangere und Familien mit Kindern schwerpunktmäßig bis zu drei Jahren. Zum ersten 1. Januar 2018 wurde das Projekt in eine Stiftung umgewandelt, die auf regionaler Ebene weiter durch Koordinatoren vertreten wird.

Bereits seit Juni vergangenen Jahres hat Viviane Gruschinske in Gransee diese Aufgabe von Solveig Gruber übernommen, wie das DRK in einer Pressemitteilung bekanntgab. "Meine Aufgabe ist es vor allem, lokale Anbieter zu suchen, die sich in das Netzwerk aufnehmen lassen wollen", erklärt sie. Alle Angebote in der Region, von der Ergotherapie über Eltern-Kurs bis hin zu Beratungsstellen, werden dann auf der Webseite www.netzwerk-oberhavel.de zusammengefasst und können dort im "Netzwerk-Atlas" eingesehen werden. Das soll zum einen Eltern einen schnelleren Überblick verschaffen, aber auch die Fachkräfte selbst besser untereinander vernetzen. Diese werden auch regelmäßig zu Netzwerktreffen und Fachtagen eingeladen. 2018 liegt laut Pressemitteilung der Fokus zudem darauf, diese Zusammenarbeit noch mehr zu stärken, damit im Bedarfsfall Eltern schnell und umfassend beraten werden können.

Neben den Fachkräften kann auch die Erziehungs- und Beratungsstelle des DRK in Gransee (Telefon 03306 2249) Tipps geben. Zudem hat Viviane Gruschinske gerade einen Flyer erarbeitet, der einen Überblick über lokale Angebote für Schwangere gibt. Dieser soll demnächst an Arztpraxen und die Rathäuser verteilt werden.