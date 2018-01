Polizeibericht Bernau vom 10.01.2018

MOZ

Handtaschen aus Fahrzeug gestohlen

Bernau. Zwei Handtaschen mit Bargeld und Papieren wurden am Montagnachmittag in Bernau aus einem Opel Astra gestohlen. Das Fahrzeug war auf einem Feldweg am Gorinsee abgestellt. Die Täter hebelten eine der Fahrzeugscheiben auf.

Ohne Führerschein erwischt

Eberswalde. Ein 22-Jähriger ist am Dienstagmorgen in der Eberswalder Grabowstraße beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden. Die Beamten hatten eine Verkehrskontrolle durchgeführt.

Sachschaden nach Einbruch

Wandlitz. Unbekannte haben am Montag in einem Haus in der Wandlitzer Isoldestraße sämtliche Schränke durchwühlt. Die Einbrecher entwendeten ein wenig Hartgeld. Aufgrund des rabiaten Eindringens ist jedoch ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro entstanden.

Lastwagen verschwunden

Angermünde. Ein Lastwagen ist in der Nacht zum Montag von seinem Stellplatz in Angermünde verschwunden. Das Fahrzeug war mit Werkzeugen und Baumaschinen beladen.

Berlin: Auf der Wiltbergstraße herrscht noch bis zum 28. März zwischen Alt-Buch und dem Abzweig nach Berlin-Französisch Buchholz eine Vollsperrung. Autofahrer müssen einen Umweg nehmen, da die Baustelle die Durchfahrt verhindert.

Verkehrstipp