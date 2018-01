Polizeibericht Freienwalde vom 10.01.2018

MOZ

Freienwalde (MOZ) Kleintransporter war tatsächlich gestohlen

Hohenwutzen. Einen guten Riecher bewiesen am Montagmorgen die Beamten der Gemeinsamen Operativen Fahndung (GOF) – bestehend aus Zoll, Bundes-und Landespolizei – bei einer Kontrolle in Hohenwutzen. In der Alten Kanalstraße haten sie einen Mercedes Sprinter angehalten – ein häufig gestohlenes Fahrzeugmodell. Aufbruchsspuren waren nicht erkennbar; bei genauerem Hinsehen stellte sich dann aber heraus, dass der verwendete Zündschlüssel nicht der originale war. In der Zwischenzeit stellte sich heraus, dass der Kleintransporter im Wert von 30 000 Euro tatsächlich kurz zuvor in Berlin gestohlen worden war; der Besitzer hatte das noch gar nicht bemerkt. Die GOF nahm den 38-jährigen Fahrer vorläufig fest.

Geld an Betrüger übergeben

Schiffmühle. Erst spät hat eine 85-Jährige Frau aus Schiffmühle nachgefragt, ob alles mit rechten Dingen zugangen war – da hatte sie aber bereits Telefonbetrügern eine höhere Bargeldsumme überreicht. Am 4. Januar hatte ihr ein vermeintlicher Bekannter am Telefon erzählt, er sei in einer finanziellen Notlage. Die Schiffmühlerin wollte helfen und hob das Geld vom Konto ab und händigte es einer ihr unbekannten Frau aus. Als sich später ihre aufkeimenden Zweifel bewahrheiteten, erstattete sie Betrugsanzeige.