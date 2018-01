Polizeibericht Eberswalde vom 10.01.2018

MOZ

Eberswalde (MOZ) Ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer

Eberswalde. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Grabowstraße ist der Polizei am Montag gegen 9.20 Uhr ein 22-Jähriger ins Netz gegangen, der am Lenkrad eines Mazdas 323 saß, obwohl er gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Mann musste den Beamten den Fahrzeugschlüssel herausgeben und erhielt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein.

In Wohnhaus eingebrochen

Wandlitz. Bei ihrem Einbruch in ein Wohnhaus an der Isoldestraße, den sie im Laufe des Montags verübten, haben Unbekannte erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Polizei schätzt den Betrag auf 1500 Euro. Entwendet wurde vor allem Hartgeld. Die Täter haben alle Schränke durchwühlt.

Diebe knacken Auto

Bernau. An einem Feldweg am Gorinsee war der Opel Astra abgestellt, bei dem Unbekannte am Montagnachmittag gewaltsam eine Scheibe aufgehebelt haben. Die Täter stahlen zwei Handtaschen, in denen sich Bargeld und persönliche Papiere befunden haben.