Polizeibericht Schwedt vom 10.01.2018

MOZ

Uckermark (MOZ) Lastwagen verschwunden

Angermünde. Ein Lastwagen mit dem Kennzeichen UM-OB 210 ist in der Nacht zum Montag von seinem Stellplatz in der Lindenallee verschwunden. Das Fahrzeug war mit Werkzeugen und Baumaschinen beladen. Der entstandene Sachschaden beträgt 10 000 Euro.

Leicht verletzt nach Zusammenstoß

Schwedt. Eine 19jährige Schwedterin ist am Montagnachmittag durch einem Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Ford leicht verletzt worden. Die Frau war im Kleinbus auf der Berliner Straße unterwegs als die Fordfahrerin diesen mit ihrem Fahrzeug rammte.

Erwischt mit Betäubungsmitteln

Templin. Ein 32-jähriger wurde am Dienstagmorgen in der Straße der Jugend in Templin mit Betäubungsmitteln erwischt.

Reh stirbt nach Kollision

Gramzow. Ein Reh ist Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 7315 zwischen Lützow und Gramzow mit einem Ford kollidiert. Die Fahrerin blieb unverletzt.