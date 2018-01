Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Im Drogenrausch am Steuer

Kerzlin (RA) Seinen VW musste am Dienstag ein 32-Jähriger nach einer Polizeikontrolle stehen lassen. Die Beamten hatten ihn gegen 0.40 Uhr an der Kerzliner Dorfstraße gestoppt und festgestellt, dass der Mann offenbar unter Drogen stand. Ein Schnelltest schlug auf Amphetamine an, weshalb ein Bluttest bei dem 32-Jährigen nötig wurde. Der VW-Fahrer hatte zudem in ein Tütchen mit Anhaftungen von weißem Pulver dabei. Es wurde von der Polizei sichergestellt.