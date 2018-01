Polizeibericht Seelow vom 10.01.2018

MOZ

Seelow (MOZ) Fahrzeug auf der Gegenspur gerammt

Müncheberg. Auf der Bundesstraße B1 bei Müncheberg hat die Fahrerin eines VW Polo am Dienstagvormittag einen Unfall mit vier Leichtverletzten und hohem Sachschaden verursacht. Laut Polizeibericht war sie in einer Kurve zu weit links gefahren und im Gegenverkehr mit einem VW Passat zusammengeprallt. Alle vier Autoinsassen – zwei in jedem Wagen – erlitten Verletzungen, die in den Krankenhäusern Strausberg und Rüdersdorf ambulant behandelt wurden. Der Gesamtschaden beträgt rund 20 000 Euro. Die B1 war zeitweise voll gesperrt.

Einbrecher stiegen in Garage ein

Falkenhagen. Einen Laubbläser und eine Kettensäge haben Unbekannte aus einer Garage in der August-Bebel-Straße gestohlen. Der Besitzter bemerkte den Einbruch erst jetzt; die mögliche Tatzeit liegt zwischen dem 15. Dezember und 8. Januar. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.