Fünf chancenlose Kreisligisten

Matthias Haack

Kyritz (RA) Mit dieser Reihenfolge der Futsal-Kreismeisterschaft war im Wesentlichen gerechnet worden: Zwei der drei Landesligisten vorn, dahinter die Kreisligisten sowie ein höherklassiges Team. Mitfavorit Pritzwalker FHV erwischte es im Halbfinale. Dagegen erreichten Einheit Perleberg und der MSV das Finale.

So klar verteilt waren die Rollen selten wie bei diesen Titelkämpfen. Fünf Kreisligisten gegen ein Trio aus der Landesliga. Nicht nur irgendein Trio: Der MSV führt die Tabelle an, Perleberg ist Zweiter, Pritzwalk Dritter. Ein wenig brisant war es, weil die Neuruppiner das Freiluftduell mit 2:7 verloren hatten. Als Perleberg und der MSV in der Halle nun aufeinander trafen, war die Luft bereits raus. Beide hatten mit dem Einzug ins Endspiel die "für uns so wichtige Quali zur Vorrunde der Landesmeisterschaft" geschafft, wie Trainer Danilo Möller gestand. Es ging im letzten Tagesspiel allerdings zwischen den Landesligisten um den Meistertitel - recht ungewöhnlich, weil es im ursprünglichen Sinn ein Wettbewerb für Kreisligisten ist. Dass seit einigen Jahren Höherklassigen ein Startrecht gegeben wird, bleibt nach wie vor ein Thema - wenn auch nur am Sonntag zaghaft am Spielfeldrand diskutiert.

Im Endspiel hatte der MSV erneut die weitaus größeren Spielanteile, allerdings war viel Geduld nötig: Erst in der vorletzten Minute war das Perleberger Bollwerk geknackt, nachdem zwei Schüsse geblockt wurden, der dritte aber von Julian Renner aufgenommen und Keeper Kevin Ho umkurvt wurde.

Beinahe wäre der MSV schon ...

