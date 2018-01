Neun Schafe auf Koppel gerissen

Volkmar Ernst

Liebenwalde (OGA) Das Entsetzen ist Timo Schiemann, Landwirt im Nebenerwerb, anzusehen: Als er Dienstagmorgen nach der kleinen Schafherde sieht, die er neben seinem Hof in Liebenwalde hält, liegen neun von 17 Tieren tot auf der Koppel. Das Fell ist zerzaust, Blutreste färben es teils rot. Die Körper weisen Bissspuren auf. Schiemann denkt sofort an einen Wolfsangriff und informiert die zuständigen Stellen. Bis zum Mittag dann das bange Warten und Überlegen: Was tun, wenn wirklich ein Wolf das Massaker angerichtet hat?

Am frühen Nachmittag wenigsten in der Hinsicht ein Aufatmen, dass "höchstwahrscheinlich" weder Wolf noch Hund die Tiere gerissen haben. Dafür seien die Bissspuren zu klein, habe ein vom Landesamt für Umwelt beauftragter Gutachter nach Begutachtung der Kadaver und Vermessen der Bissspuren festgestellt, sagt Schiemann.

Doch wer hat die Schafe dann getötet? Vielleicht ein Luchs? Immerhin waren vier Luchse nach Sturmtief Xavier auf einem Tiergehege in der Schorfheide ausgebüxt. Genaues kann der Fachmann erst nach Auswertung aller Spuren sagen, in einigen Tagen.

Schiemann überlegt, die Schafe vorerst in den Stall zu bringen. Auf jeden Fall muss der Zaun repariert werden.