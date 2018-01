Zulieferer ZIMK schreibt Minus von 2,14 Millionen Euro

Martin Risken

Zehdenick (GZ) Deutlich ins Minus gerutscht ist die Zehdenick Innovative Metall- und Kunststofftechnik (ZIMK) GmbH in 2016, wie aus dem jüngst veröffentlichten Jahresabschluss des Unternehmens hervorgeht. Statt eines Gewinns stand am Jahresende ein dickes Minus von 2,14 Millionen Euro in der Bilanz.

"Die stark verzögerte Inbetriebnahme einer automatisierten Fertigungsstraße hat das negative Ergebnis verursacht", heißt es dazu im Geschäftsbericht. Erst zum Jahresende 2016 sei es gelungen, diese Anlage erfolgreich in Betrieb zu nehmen. Der Umsatz des Unternehmens, das mit 258 Mitarbeitern und neun Auszubildenden der größte Arbeitgeber Zehdenicks ist, wurde in etwa so erreicht, wie es die Geschäftsführung erwartet hatte. Am Ende waren es 34,9 Millionen Euro und damit etwas weniger als im Jahr zuvor. Während der Artikelumsatz deutlich erhöht worden sei, blieb das Geschäft mit Werkzeugen hinter dem Vorjahr zurück.

Es sei gelungen, weitere Aufträge direkt bei deutschen Automobilherstellern zu erhalten. Positiv entwickelte sich auch die Geschäftsbereich Elektromobilität. Entwicklungsprojekte in diesem Bereich würden wesentliche personelle und materielle Ressourcen binden und sollen mittelfristig die Überführung in eine serienreife Produktion ermöglichen. Es gebe darüber hinaus noch Potenziale, weitere Aufträge im Bereich der Elektromobilität zu generieren, um ihn zu einem stabilen Geschäftsbereich zu entwickeln, gibt sich die Geschäftsführung zuversichtlich.

Im Jahr 2016 seien weitere Entwicklungsaufträge für andere Anbieter gewonnen worden. Ebenso konnten weitere Musteraufträge generiert werden. "Gleichzeitig beinhaltet der erfolgreiche Abschluss der Entwicklungsprojekte eine wesentliche Chance für die wirtschaftliche Entwicklung der ZIMK", heißt es dazu weiter im Zahlenwerk des Unternehmens. Für die Zukunft der Firma ist die Geschäftsführung optimistisch: "Schwerpunktmäßig ist die ZIMK GmbH in Wachstumsmärkten tätig. Dabei bestehen grundsätzlich gute Wachstumsperspektiven für die ZIMK GmbH in Verbindung mit diversen Serienanläufen im Bereich Elektromobilität."

Für das gerade zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2017 erwarteten die Chefs eine Rückkehr des Unternehmens in die Gewinnzone, da mit der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen in den Kerngeschäftsfeldern und in der in die Serienproduktion übergehenden Projekten ein positiver Beitrag zum Ergebnis der Gesellschaft geleistet wurde. Weitere Investitionen zum Aufbau des Bereiches Elektromobilität seien vorgesehen. Das neue Geschäftsfeld sieht konkret die Entwicklung und Fertigung von Strom- und Spannungsübertragungssystemen im Bereich der Elektromobilität vor. Die größten Umsätze erziele das Unternehmen aber weiterhin mit seinen Stanzteilen, kunstoffumspritzten Stanzgittern und montierten Baugruppen für die Automobilindustrie. Die Finanzierung des Unternehmens sei auch für die Zukunft gesichert, dadurch dass die Firma zur Nürnberger Diehl Stiftung gehört. Erst 2016 wurde eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die drei Millionen Euro in die Kasse des Unternehmens spülte.