Festakt mit dem Bundespräsidenten

Berlin/Havelland (MOZ) Besondere Ehre für vier Havelländer: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag anlässlich seines Neujahrsempfangs im Schloss Bellevue in Berlin zahlreiche Persönlichkeiten aus dem gesamten Bundesgebiet wegen ihres ehrenamtlichen Engagements gewürdigt, darunter mit Lisa Müntz aus dem Ketziner Ortsteil Falkenrehde, Catrin Seeger aus Rathenow und Ilona Launhardt aus Märkisch Luch auch drei Havelländerinnen sowie mit Dieter Dombrowski einen Havelländer. Aus dem Land Brandenburg wurden insgesamt sieben Engagierte auf Vorschlag der Landesregierung geehrt.

Lisa Müntz etwa ist seit 2006 ehrenamtlich als Jugendwartin bei der Feuerwehr Ketzin/Havel aktiv, seit 2016 ist sie auch Kreisjugendwartin. Aufgrund ihrer Erfahrungen schult sie Gruppenleiter der Jugendfeuerwehren. Ferner berät und vertritt sie die Jugendfeuerwehren Landkreises Havelland auf Landesebene. Grund genug, um angemessen gewürdigt zu werden.

Catrin Seeger wiederum engagiert sich nicht nur im Frauenhaus Rathenow sondern auch darüber hinaus für einen besseren Schutz gewaltbetroffener Frauen und Kinder. Sie ist Mitbegründerin und Sprecherin des Netzwerkes der brandenburgischen Frauenhäuser. Im Jahr 2016 trieb sie maßgeblich den Aufbau der Anti-Gewalt-Koordinierung Frauen Brandenburg mit voran. Auch sie ist wie Ilona Launhardt empfangen worden.

Letztere hat etwa den Verein LOTUS International gegründet, der sich für benachteiligte Menschen im In- und Ausland einsetzt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Hilfsprojekten in Sri Lanka. Aber auch in der Heimatregion rund um und in Rathenow beteiligt sich der Verein an zahlreichen Veranstaltungen wie Kinderfesten und Benefizveranstaltungen oder Kooperationen mit Schulen. Weiterhin wurde auch Dieter Dombrowski aus Bahnitz, der auch CDU-Kreisvorsitzender ist, ausgezeichnet. Er engagiert sich im Verein "Die Brücke" als Menschenrechtsaktivist, etwa für einstmals vom DDR-Regime verfolgte politische Häftlinge.