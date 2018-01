Jens Grothe neuer Bauamtsleiter

Patrik Rachner

Falkensee (MOZ) Die Stadt Falkensee hat einen neuen Bauamtsleiter. Der gebürtige Hallenser (Sachsen-Anhalt) Jens Grothe hat sich am Montagabend während der Sitzung des Bauausschusses erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Grothe soll vor allem Baudezernent Thomas Zylla kompetent unterstützen und entlasten.

Bauvorhaben gibt es in Falkensee Jahr für Jahr ziemlich viele. Nicht alles kann von Thomas Zylla vor dem Hintergrund vorbereitender Aufgaben auf Dauer allein gestemmt werden. "Ich werde mein Bestes geben, um Thomas Zylla Arbeiten abzunehmen", sagte dann auch Grothe. "Ich freue mich auf die neue und spannende Herausforderung, ein anderes Tätigkeitsfeld und eine konstruktive Zusammenarbeit - auch mit den Stadtverordneten." Er leitet fortan die beiden Fachbereiche Hoch- und Tiefbau.

Der 42-jährige verheiratete Vater dreier Jungs hat bereits seit 2004 in Falkensee seinen Lebensmittelpunkt. Der Diplom-Bauingenieur, Grothe hat an den technischen Universitäten in Dresden und Berlin studiert, war in den vergangenen 17 Jahren für das Planungsbürounternehmen Züblin AG tätig. Zuletzt hatte er dort die Büroleitung inne. Zu seinen realisierten Großprojekten gehörten in Berlin unter anderem Infrastrukturmaßnahmen wie U-Bahn-Bau oder die Verlängerung der Stadtautobahn (16. Bauabschnitt).