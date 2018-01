Bis zu 1000 Festmeter Holzbruch

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Es ist jetzt drei Monate her, als Sturmtief "Xavier" übers Land zog und vielerorts immense Schäden anrichtete. Auch Bad Freienwalde ist davon betroffen. Bis heute sind die Schäden, vor allem im städtischen Forst, deutlich sichtbar. Die Beseitigung wird noch Wochen dauern.

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 170 km/h hatte der Sturm am Abend des 5. Oktober 2017 gewütet. Große, kräftige Bäume wurden dabei entwurzelt, knickten um und krachten auf Straßen und Gehwege. Vor allem die freiwilligen Feuerwehren waren im ersten Chaos gefragt, um die wichtigsten Straßen und öffentlichen Plätze zu räumen. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Inzwischen liegt der Stadtverwaltung eine vom Landesbetrieb Forst Brandenburg erstellte Einschätzung des Schadensausmaßes für den 1200 Hektar großen städtischen Wald vor. Danach seien zwischen 800 bis 1000 Festmeter Windholzbruch, wie der Fachmann sagt, zu verzeichnen, teilt Wolfgang von Allmen, Fachdienstleiter Landschaftspflege und Friedhöfe in der Stadtverwaltung, auf Nachfrage dieser Zeitung mit. "Das ist schon sehr viel", sagt von Allmen und gesteht, dass ihm das Ausmaß Kopfzerbrechen bereite.

An ihm ist es jetzt, die Koordination der wichtigsten Arbeiten zu übernehmen, vor allem weil Revierförster Peter Rüffler wegen Krankheit längere Zeit ausfällt. Das Bruchholz muss nach Qualität sortiert werden, so dass es beispielsweise als Industrieholz, Holz für Möbel, für Brenn- oder Sargholz verwendet werden kann. Das wiederum erfordert nicht nur Zeit, sondern auch Fachwissen, wie Wolfgang von Allmen sagt. "Deshalb sind wir jetzt dabei, Holzrückeunternehmen für diese Arbeiten zu binden", fügt er hinzu und ergänzt, dass auch regionale Firmen wie etwa das von Willi Rollin aus Hohenwutzen dazu mit ins Boot geholt werden sollen. Vor allem für große Schläge, in denen starke Eichen und Buchen zu Fall gekommen sind, hält von Allmen die Vergabe an Unternehmen für gerechtfertigt. Mit den zwei städtischen Waldarbeitern seien diese Arbeiten nicht zu bewältigen.