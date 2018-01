Dieses Land hat zu wenig gelernt

André Bochow

Berlin (MOZ) Zehn Menschen starben in den Jahren 2000 bis 2007, weil Neonazis es so wollten. Die Mörder protzten damit, zum Nationalsozialistischen Untergrund zu gehören; von dem vor allem ein Trio bekannt wurde, das die Morde geplant und durchgeführt haben soll. Mehrere Untersuchungsausschüsse und nicht wenige Journalisten beschäftigten und beschäftigen sich mit der Frage: Wie konnten diese Nazis fast unbehelligt agieren? Befriedigende Antworten gibt es nicht. Auch der Prozess gegen die Überlebende des NSU-Trios Beate Zschäpe wird zur Wahrheitsfindung nur teilweise beitragen.

Aber wer interessiert sich eigentlich noch für die Wahrheit? Die Mörder vom NSU hatten etliche Helfer. Sie waren offenbar von V-Leuten umstellt. In den 13 Jahren, in denen das Trio untergetaucht war, haben sich mindestens 25 Informanten um die offiziell Gesuchten "gekümmert". Trotzdem wurde kein einziger Mord verhindert. Wie war das nur möglich? Ende vergangenen Jahres erfuhren wir, dass sich derzeit mindestens 500 Neonazis im Untergrund befinden. Jahr für Jahr steigt die Zahl der mit Haftbefehl gesuchten braunen Straftäter. Wie kommt es, dass in diesem Land nicht alle Alarmglocken schrillen? Den Hinterbliebenen der NSU-Opfer hat man doch ein "Nie wieder" versprochen. Wenn es seinerzeit wirklich nur drei Täter waren, die für zehn Morde, zwei Bombenanschläge und 15 Raubüberfälle verantwortlich waren, wie groß ist die Gefahr dann jetzt?

In Köln wurde ab 2012 das Gemeinsame Extremismus- und Terrorabwehrzentrum aufgebaut. Vertreter von Geheimdiensten und der Polizei arbeiten dort zusammen. Oder richtiger: sollen dort zusammenarbeiten. Groß ist der organisatorische Aufwand, der im Kampf gegen die politisch motivierte, rechtsextreme Kriminalität betrieben wird. Nur fehlt es an Resultaten. Offensichtlich besteht ein Missverhältnis zwischen der Behauptung, man habe nach Aufdeckung der NSU-Morde dazugelernt und dem, was täglich passiert.

Und noch schlimmer: Es gibt in Teilen Ostdeutschlands Orte, in denen Rechtsextreme das gesellschaftliche Klima derart bestimmen, dass Andersdenkende ihre Gesundheit oder gar ihr Leben aufs Spiel setzen. Wenn im öffentlich-rechtlichen MDR unwidersprochen gegen Sorben Stimmung gemacht wird und in Zwickau Vertreter einer Nazi-Partei Streife laufen, dann ist das NSU-Gedankengut tief in den Alltag eingedrungen.