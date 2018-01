Hartmut Fahl verabschiedet

Anett ZIMMERMANN

Wriezen (MOZ) Zu den letzten Amtshandlungen des langjährigen Wriezener Bürgermeisters Uwe Siebert (parteilos) gehörte am Freitag auch die Verabschiedung von Hartmut Fahl als Geschäftsführer der Haus-, Grundstücks- und Baubetreuungsgesellschaft mbH (Hageba). Zugleich wurde dessen Nachfolger Thomas Bachmann vorgestellt. Eine Verabschiedung in größerem Rahmen habe es für Fahl, so Uwe Siebert, bereits Ende November im Rahmen einer Veranstaltung anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Hageba im Humpensaal gegeben.

"Ein Kapitän verlässt die Brücke", sagte Wolfgang Schönfelder vom Verband der Wohnungsunternehmen Berlin-Brandenburg (BBU) und verwies darauf, dass Hartmut Fahl eine Generation lang an der Spitze der Hageba gestanden hat. "Das war eine spannende Zeit", erklärte der BBU-Landesgeschäftsstellenleiter aus Potsdam und überbrachte Grüße im Namen aller 206 Mitgliedsunternehmen. Für den Verband heiße es jetzt vor allem aber auch, danke zu sagen. Und so zeichnete Wolfgang Schönfelder nun Hartmut Fahl mit der Ehrennadel des BBU in Silber aus.