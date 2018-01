Auch aus "Pietschen" wird was

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Im Amt Seelow-Land ist man, was die Baumpflege betrifft, gut dran. Denn im Ordnungsamt kümmert sich mit Kurt Stark ein Baumsachverständiger sowohl um die Verkehrssicherung als auch um Ersatzpflanzungen. Bis Ende Februar ist Hochsaison in der Baumpflege.

Nach den Baumschauen im Herbst hat Kurt Stark den Gemeindevertretern der fünf Amtsgemeinden das jeweilige Pensum in Sachen Baumpflege für die nächste Saison aufgelistet. Unterm Strich sollen bis Ende Februar im Amtsbereich 667 Bäume fallen. An 272 Bäumen soll ein Lichtraumschnitt, an fast 100 eine Kronenpflege oder ein Kopfschnitt vorgenommen werden. Aus 184 Bäumen muss im Sinne der Verkehrssicherung Totholz entnommen werden.

Trotz der nicht unerheblichen Zahl an Bäumen, die der Kettensäge zum Opfer fallen sollen, sagt Kurt Stark: "Wir sind im Amtsbereich, was die Verkehrssicherung unserer Bäume betrifft, relativ gut aufgestellt." Anders als in anderen Kommunen, in denen es noch großen Nachholbedarf gibt, ist man in Seelow-Land in Sachen Baumpflege auf dem Laufenden.

Die 667 Bäume auf der Fällliste stehen, seien eine "ganz normale Quote", sagt Stark unter Verweis auf die Gesamtzahl der kommunalen Bäume im Amtsbereich: Rund 80 000 Laub- und Nadelbäume stehen hier an gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen!

Bei einer angenommenen Lebensdauer von rund 100 Jahren pro Baum müssten jedes Jahr rund 800 Bäume in Seelow-Land gefällt werden, um den Bestand zu erhalten, rechnet der Baumsachverständige vor. Und ergänzt: Im besten Falle würde man die gefällten Bäume auch ersetzen. Doch davon ist man auch in Seelow-Land weit entfernt. Nicht zuletzt auch, weil es sich bei den meisten Bäumen auf der Fällliste um Robinien handelt. Sie müssen nicht nachgepflanzt werden, treiben selbst neu aus. Und zwar mehr, als Kurt Stark und seiner Kollegin Margrit Jacksch lieb ist.

Die Kosten für die Fällungen, die die Gemeinden tragen müssen, halten sich im Rahmen, erklärt Kurt Stark, vor allem mit Blick auf die Selbstwerber: Rund 600 der Bäume, die er für diese Saison zur Fällung markiert hat, werden an Privatleute vergeben. Diese müssen ihr Interesse in der Amtsverwaltung bekundet, ihre Befähigung zur Selbstwerbung nachgewiesen und eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben haben (siehe Infokasten).

Zum Einsatz dürften die Selbstwerber überall dort kommen, wo das Fällen "voraussichtlich gefahrlos erfolgen kann", erklärt der Fachmann. Fürs Fällen der anderen Bäume werden Fachfirmen gebunden. "Unsere Feuerwehr ist kein Bauhof", sagt Kurt Stark auf die Frage, ob die Ortswehren geplante Baumfällungen übernehmen.

Ausnahmen gibt es immer dann, wenn Not am Mann ist. Wie nach "Xavier". Den Orkanböen, die am 5. Oktober übers Land gebraust waren, habe auch mancher gesunde Baum nicht stand gehalten, berichtet Kurt Stark. Etwa 80 kommunale Bäume sind allein in Seelow-Land so stark beschädigt worden, dass sie gefällt werden mussten oder intensiver Pflege bedurften. Nach zwei Wochen Aufräumen kam Sturmtief "Herward".

Dass vor allem in den Ortskernen Bäume nachgepflanzt werden, liege den Abgeordneten in Seelow-Land durchaus am Herzen, bestätigt der Verantwortliche. Mitunter verlange die Naturschutzbehörde unter Verweis auf das Bundesnaturschutzgesetz eine Nachpflanzung. Denn Baumschutzsatzungen gibt es im Land und Landkreis nicht mehr, bedauert Kurt Stark.

Den größten Nachholbedarf bei der Baumpflege in Seelow-Land sieht er bei der so genannten Entwicklungspflege. An rund 1800 jungen Bäumen hat der Experte einen entsprechenden Schnitt-Bedarf festgestellt. "Nachpflanzen allein reicht nicht. Man muss die jungen Bäume auch alle paar Jahre beschneiden", weiß Stark.Je die Hälfte astfreier Stamm und Krone seien letztlich das Entwicklungsziel, so der Fachmann.

Er führt uns an die Eichenallee zwischen Altrosenthal und seinem Bergvorwerk. Dort und im Vorwerk selbst haben ABM- Kräfte vor 15 bis 20 Jahren rund 250 Sämlinge von Rot- und Traubeneichen gepflanzt. "Jeder hat gerade mal 80 Pfennige gekostet", erinnert sich Stark. Er hat in den 90-er Jahren auch an anderen Stellen im Amtsbereich, zum Beispiel am Lietzener Vorwerk, schon Sämlinge gepflanzt, die mancher als "Pietschen" verhöhnte, aus denen nichts werden könne. Heute sind sie schon stattliche Bäume.

Die "Pietschen" würden oft besser anwachsen als länger in der Baumschule vorgezogene Bäume, besagt Starks langjährige Erfahrung. Die rund 100 fingerdicken Sämlinge, die im vorigen Jahr im Amtsbereich nachgepflanzt wurden, schlugen mit rund 1,50 Euro je Stück zu Buche. Kurt Stark ist optimistisch, was ihre Zukunft betrifft. Um Vandalismus an Bäumen müsse er sich in den Dörfern erfahrungsgemäß keine Sorgen machen, erklärt der Baumsachverständige.