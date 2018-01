Zwei sichere Heimsiege

Manfred Borchert

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Bezirksliga-Basketballer des EBV 1971 haben ihre beiden Heimspiele gewonnen. Gegen die Red Eagles Rathenow II langte es bei einer äußerst schwachen Vorstellung beider Teams zu einem 65:49 (34:23), gegen die noch schwächeren Herren von SFB Basket Brandenburg II spielten die Gastgeber überzeugender und gewannen hochverdient mit 84:37 (44:17).

Beim EBV fehlten die U-18-Spieler Marc-René Raue und Teoman Prahst sowie Oliver Schwanz und Jan Grünberg. Außerdem verletzte sich Kapitän David Kiutra unmittelbar vor dem ersten Spiel. Paul van den Brandt ging grippegeschwächt ins Turnier.

Der EBV überzeugte gegen Rathenow nur in seinem Defensivverhalten. Er bemühte sich, die Räume für die Gegner eng zu machen. Aber immer wieder "schliefen" ein oder zwei Spieler des EBV und schon war der Ball im eigenen Korb.

Offensiv deckten die Rathenower die Eisenhüttenstädter Schwächen auf. Dem EBV gelang es nicht, gegen eine relativ gut stehende Zone sich zu bewegen. Nach zehn Minuten führten die Gastgeber 19:14, zur Halbzeit mit 34:23. Immer wieder stockte das Spiels der Oderstädter. Einzelaktionen bestimmten die Szenerie.

EBV-Assistenztrainer David Kiutra: "Es ist zwar schön, dass alle Spieler punkten konnten. Es ist auch erfreulich, dass Kevin Köster mit 27 Punkten und sechs Dreipunktewürfen Topscorer des Tages wurde. Wir haben aber im Training sehr viel zu tun, um Automatismen zu üben und die Bereitschaft über das gesamte Spiel hinweg zum Freilaufen zu erhöhen."

Alle Stahlstädter nahmen sich gegen Basket Brandenburg II vor, den Zuschauern etwas mehr zu bieten. Und so wurde es denn auch ein ansehnliches Punktspiel. Jan Grünberg konnte im zweiten Spiel wieder mitwirken. Er war ein wesentlicher Stabilitätsfaktor der Gastgeber. Er bedankte sich mit zehn Punkten.

Der Gastgeber legte furios los und erspielte sich als Team viele Aktionen unter dem gegnerischen Korb. Das erste Viertel gewann die EBV-Mannschaft mit 21:7, das zweite Viertel mit 23:10.

Einige EBV-Spieler machten sich vor der zweiten Halbzeit gar nicht erst warm, es wurde für sie also ein kompletter Kaltstart. Prompt gab es im dritten Viertel nur ein sehr mageres 17:13. Fast alle gut gemeinten Vorsätze, die in der ersten Halbzeit sehr oft und sehr gut umgesetzt wurden, waren dahin. Wieder zerfiel das Angriffsspiel in Einzelaktionen, das Teamspiel ließ stark zu wünschen übrig.

Dass der EBV sein Heimspiel gewinnen würde, stand außer Frage. Das letzte Viertel gewann der EBV wieder überzeugender mit 23:7 und das Spiel am Ende hoch mit 84:37. Kevin Köster legte mit 33 Punkten und fünf Dreiern mächtig zu, gefolgt vom erstarkten Paul van den Brandt mit sehr guten 18 Punkten.

David Kiutra: "Wir haben wie schon so oft Licht und Schatten auch in diesem Spiel gezeigt. Wir sind als Team nicht stabil genug, Erlerntes in den Spielen konsequent über 80 Minuten umzusetzen. Mit unserer Leistung in der Defensive können wir zufrieden sein. Auch die Team-Freiwurfquote mit 67 Prozent freut mich sehr. Ein wesentlicher Schwerpunkt muss für uns das offensive Teamspiel sein."

EBV gegen Rathenow II: René Friedrich 7 Punkte, 3/6 Freiwürfe, Paul van den Brandt 2 Punkte, Enrico Barnick 9 Punkte, 1/2 FW, Toni Meinhardt 5 Punkte, 1/1 FW, Paul Schulz 13 Punkte, 2/3 FW 1 Dreier, Kevin Köster 27 Punkte, 1/2 FW 6 Dreier, Dennis Horn 2 Punkte, 0/2 FW

Freiwürfe: EBV 8/16 (50 Prozent), Rathenow II 5/18 (28 Prozent)

EBV gegen Brandenburg II: René Friedrich 4, Paul van den Brandt 18 Punkte, 4/5 FW, Jan Grünberg 10, Enrico Barnick 4 Punkte, 2/4 FW, Toni Meinhardt 8, Paul Schulz 7 Punkte, 1/2 FW, Kevin Köster 33 Punkte, 2/4 FW 5 Dreier, Dennis Horn

Freiwürfe: EBV 10/15 (67 Prozent), Brandenburg II 8/18 (44 Prozent)