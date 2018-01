Rückkehr des Jamaika-Gefühls

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Man wollte alles anders machen als die Jamaika-Sondierer. Aber dann plaudert der stellvertretende CDU-Vorsitzenden Armin Laschet Gesprächsinhalte aus, und sofort beharken sich SPD und Union. Dabei waren viele inhaltliche Streitpunkte noch gar kein Thema.

Da war es wieder, das Jamaika-Gefühl: Obwohl vereinbart worden war, dass von den Sondierungen zur Großen Koalition möglichst nichts nach draußen dringen solle, konnte sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet am Montagabend nicht zurückhalten. "Ich kann Ihnen heute berichten, dass wir mit den Sozialdemokraten das Thema Energiepolitik abgeschlossen haben", sagte der CDU-Politiker und Mit-Sondierer beim Neujahrempfang der Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf. Beide Partner seien sich einig gewesen, das für 2020 gesteckte Klimaziel aufzugeben. Prompt kam von der SPD das Dementi. Andrea Nahles, Fraktionschefin der Sozialdemokraten im Bundestag, äußerte sich verärgert über "Durchstechereien" und forderte die Union auf, "den Jamaika-Modus" endgültig abzustellen. Michael Grosse-Brömer, Sondierungs-Berichterstatter der Union, war ebenfalls nicht begeistert, wies aber darauf hin, dass sich die Arbeitsgruppen "auf Zwischen- und nicht Endergebnisse geeinigt" hätten. Überhaupt gelte das Prinzip: "Es ist nichts vereinbart, solange nicht alles vereinbart ist."

Doch nicht nur das Mitteilungsbedürfnis Einzelner hat zu einer ersten Belastung der Groko-Sondierungen geführt. Jetzt, da es inhaltlich zur Sache geht, wird deutlich, wie weit die möglichen Partner in vielen Fragen noch auseinander liegen. Einer der größten Brocken ist die Steuerpolitik. Die SPD will erreichen, dass der Spitzensteuersatz schrittweise von derzeit 42 auf 45 Prozent erhöht wird. Die Union lehnt das ab, plant andererseits den Betrag, ab dem der bisherige Spitzensteuer gilt, von 55 000 auf 60 000 Euro anzuheben, was vielen Sozialdemokraten nicht behagt. Am Dienstag ging es dann um das Streitthema Gesundheitspolitik. Die SPD hatte bereits im Vorfeld betont, dass sie die private Krankenversicherung abschaffen und eine Bürgerversicherung einführen wolle, was zu energischem Widerspruch bei der Union führte.

In der Energiepolitik bedeutet die kolportierte Einigung auf die Aufgabe des deutschen Klimaziels für 2020, dass die Menge an Treibhausgasen nicht mehr, wie bisher geplant, um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken müsste. Eine Regierungskoalition hätte also mehr Zeit für das Abschalten von Kohlekraftwerken, und auch der Autoverkehr müsste nicht innerhalb weniger Jahre auf E-Mobilität umgestellt werden. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter trat Darstellungen der Sondierungspartner entgegen, das Klimaziel sei ohnehin nicht mehr einzuhalten. "Es wäre machbar gewesen", sagte er. Sein Parteifreund Robert Habeck bezweifelte, dass in einer großen Koalition wirklich jemand "für den Kohleausstieg oder für eine wirklich Verringerung des CO2-Ausstoßes im Verkehr" kämpfen würde und fügte hinzu: "Da wird mir angst und bange."

Bis Freitagfrüh wollen sich die Sondierer auf einen groben Rahmen einigen. Der Medienpsychologe Jo Groebel glaubt, dass der angekündigte Weg, möglichst wenig an die Öffentlichkeit zu gehen, der richtige ist. "Die Dauertweets, mit denen vor allem FDP-Chef Christian Lindner die Jamaika-Gespräche begleitet hat, haben sehr geschadet. Union und SPD wären gut beraten, wenn sie in Ruhe verhandeln würden, statt ständig die Kommunikation nach außen zu suchen", sagte er dieser Zeitung.

Generell halte er es aber bei einer Gruppe von mehr als 30 Unterhändlern für "unrealistisch, dass sich alle an das Schweigegelübde halten". NRW-Ministerpräsident Laschet unterstelle er jedenfalls keine Absicht, als dieser jetzt die Informationen preisgab. "Das geschah eher aus dem Moment heraus, weil es gerade ganz gut passte", vermutet Groebel.