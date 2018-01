Brückenplatz steht auf der Kippe

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zwischen dem Kulturbüro und dem Künstler Michael Kurzwelly ist ein Streit darüber entbrannt, ob der Brückenplatz ein Kulturprojekt ist. Nach jahrelanger städtischer Förderung wird ein Antrag auf 10 000 Euro negativ beschieden. Das Land hat bereits 24 400 Euro zugesagt.

Michael Kurzwelly ist schockiert. Der Antrag auf 10 000 Euro für sein Projekt Brückenplatz wurde in einer ersten Abstimmungsrunde abgelehnt. Die Begründung: Was er mit seinem Verein Slubfurt dort in der Turnhalle der früheren Grundschule Mitte anbiete, sei nicht förderfähig. "Seit 18 Jahren gibt es den Verein Slubfurt. Ich habe gedacht, man wisse inzwischen, dass hier jemand daran arbeitet, den Stadtraum zu beleben", sagt er enttäuscht. Die Kosten setzen sich vor allem aus Honoraren und Betriebskosten zusammen.

Die Absage an Kurzwelly ist keine alltägliche. Sie stellt aus Sicht des Künstlers sein Schaffen in Frage. "Vergeblich versuche ich verständlich zu machen, dass es sich um eine soziale Plastik handelt", sagt er. Der Brückenplatz ist Teil des langen Prozesses, den Kurzwelly und seine Mitstreiter mit dem Verein Slubfurt gestalten. Sie wollen den Stadtraum anders denken, öffentliche Räume schaffen, eine alternative Wirklichkeit konstruieren. Dazu gehört, dass sie die zwei Städte zu Slubfurt machen, eine eigene Währung einführen, jedem einen Ausweis ausstellen und alle mitgestalten lassen.

Dieses Mitwirken zeigt sich nun auf dem Brückenplatz: bei Festen, dem Freitagsgebet, Gesprächsrunden, Basteltreffs, Fußballspielen ... "Der Prozess ist die künstlerische Arbeit, das entspricht nicht dem üblichen Denken in Produkten", sagt er. Allerdings sei die Herangehensweise, nur Theaterstücke, Ausstellungen und Konzerte zu fördern, Ausdruck einer veralteten Kunstauffassung. "Wer bestimmt denn, was Kunst ist?", fragt er.

"Herr Kurzwelly sagt, wir streiten uns um den Kunstbegriff. Darum geht es aber in keinster Weise", argumentiert Sabine Wenzke, Leiterin des Kultureigenbetriebs und Vorsitzende des Werksausschusses, der über die Projektanträge entscheidet. Sie zieht sich in ihrer Argumentation, der die Mitglieder des Werksausschusses bisher gefolgt sind, auf den Wortlaut der Förderrichtlinie zurück. "Was Herr Kurzwelly gefördert haben möchte, ist kein kulturelles oder künstlerisches Programm, es sind die Betriebskosten für die Halle", sagt sie. Diese werde für Sport, Gebete, Feste, ein Repaircafé und andere Aktivitäten zur Verfügung gestellt. "Auf diese Aktivitäten trifft die Förderrichtlinie aber nur in geringem Umfang zu", so die Werksleiterin.

Bis zum vergangenen Jahr lag die Entscheidung über die Projektmittel für die freie Szene - jährlich 174 600 Euro - beim Kulturbeigeordneten Markus Derling und seiner Mitarbeiterin. Abgestimmt wurde darüber im Kulturausschuss. Eine städtische Förderung hat es seit dem ersten Brückenplatz an der Stadtbrücke ab 2013 gegeben. "Das hat schon damals nicht gepasst", argumentiert Sabine Wenzke. An ihrer Überzeugung ändert auch die Entscheidung des Brandenburgischen Kulturministeriums nichts, den Brückenplatz mit 24 400 Euro zu fördern.

Michael Kurzwelly hält dagegen und rückt die Aktivitäten auf dem Brückenplatz in den von ihm angedachten Zusammenhang: "Es geht um die Wiederherstellung des öffentlichen Raumes, in dem gesellschaftliches Leben ausgehandelt wird. Das ist der Kern der sozialen Plastik." Er hält es für "kulturpolitisch problematisch" , mit einem veralteten Kultur- und Kunstbegriff zu agieren. Dem entgegnet Sabine Wenzke: Sie wolle sich nicht in "philosophischen Betrachtungen" ergehen.

Am kommenden Montag erhält Kurzwelly die Möglichkeit, seinen künstlerischen Ansatz den Mitgliedern des Werksausschusses darzulegen. Ändert er die Entscheidung nicht, ist die Zukunft des Brückenplatzes ungewiss.